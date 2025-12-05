Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezért vállalta el A Nagy Ő-t Árpa Attila – Most először beszél róla őszintén

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 10:30
Heves vita alakult ki arról, miért csak évek múltán árulta el Árpa Attila, mi késztette arra, hogy elvállalja a TV2 felkérését a párkeresőben. A színész-producer szerint akkoriban nem volt munkája, édesanyja súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, és A Nagy Ő műsor jelentette a biztos megélhetést. Sokan azt kérdezik: miért épp most beszél erről?
Újra előkerült a kérdés: miért vállalta el Árpa Attila A Nagy Ő szerepét 2022-ben? A műsor résztvevői szerint a színész-producer most először beszélt teljesen őszintén az okokról, noha a műsor akkoriban nagy port kavart, és sok találgatás övezte a döntését.

A Nagy Ő szerepét 2022-ben Árpa Attila vállalta el, elvileg édesanyja miatt.
A Nagy Ő szerepét 2022-ben Árpa Attila vállalta el (Fotó: Mediaworks)

A Nagy Ő 2022-ben Árpa Attila volt

Árpa Attila 2022 őszén tűnt fel a TV2 párkereső reality-jében, amely november 14-én indult. Most egy műsorban azt mondta: „arccal a kassza felé” vállalta el a felkérést, mert abban az időben gyakorlatilag semmilyen munkája nem volt. Ennél is fontosabb okként említette édesanyja egészségügyi problémáit, aki akkor segítségre szorult. Mivel édesanyja német állampolgár és nincs magyar TB-je, a kezelések jelentős anyagi terhet jelentettek számára.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja, és mivel német állampolgár, ezért nincsen magyar TB-je. És igen, tény és való, elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után

– vallotta be Árpa Attila.

Árpa Attila
Árpa Attila A Nagy Ő-ben való szereplése sok kérdést vetett vel anno
(Fotó: Markovics Gábor)

Vita alakult ki, hogy miért csak most beszélt erről 

Az egyik YouTube-csatorna műsorában a műsorvezetők között vita indult arról, miért kommunikálja le mindezt évekkel később. Egyesek szerint utólag „mentegetőzéssé” válik, mintha szégyellné, hogy egy reality miatt kellett pénzhez jutnia. Volt, aki úgy fogalmazott:

 Most mártír szerepben mondja el, hogy ezzel mentette meg édesanyját.

Mások azonban határozottan védelmükbe vették. Szerintük Árpa most először volt igazán őszinte és nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki családi okból vállal el egy televíziós feladatot.

Emögött valódi emberek és valódi történetek vannak

 – tették hozzá.

Nah, de hogyan végződőtt a műsor? 

Bár A Nagy Ő-ben Árpa végül Timit választotta, a románc nem tartott sokáig: 2022 decemberében szakítottak. Attila azonban nem maradt sokáig egyedül, később ismét összejött exbarátnőjével, Czakó Alexandrával, akit 2024 augusztusában titokban, szűk körben feleségül is vett. Első évfordulójukat Los Angelesben ünnepelték, ahol újra megerősítették fogadalmukat.

Stohl András lép Árpa helyébe

A televíziós reality idén új A Nagy Ő-t kap: Stohl András lép Árpa helyébe. A színész hasonlóan viharos időszakban mondott igent a felkérésre, épp válása közepén volt.

„Speciális helyzetben vagyok, ez mindig megosztja az embereket” – nyilatkozta Stohl, aki bízik abban, hogy személyisége más típusú műsort eredményez majd.

Még ha sokak szemében A Nagy Ő csak egy félig megrendezett, álromantikával teli reality, a háttérben akkor is nagyon is valós emberi sorsok, múltak és érzelmek mozognak.

 

