Ezért vállalta el A Nagy Ő-t Árpa Attila – Most először beszél róla őszintén

Újra előkerült a kérdés: miért vállalta el Árpa Attila A Nagy Ő szerepét 2022-ben? A műsor résztvevői szerint a színész-producer most először beszélt teljesen őszintén az okokról, noha a műsor akkoriban nagy port kavart, és sok találgatás övezte a döntését.

Árpa Attila 2022 őszén tűnt fel a TV2 párkereső reality-jében, amely november 14-én indult. Most egy műsorban azt mondta: „arccal a kassza felé” vállalta el a felkérést, mert abban az időben gyakorlatilag semmilyen munkája nem volt. Ennél is fontosabb okként említette édesanyja egészségügyi problémáit, aki akkor segítségre szorult. Mivel édesanyja német állampolgár és nincs magyar TB-je, a kezelések jelentős anyagi terhet jelentettek számára.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja, és mivel német állampolgár, ezért nincsen magyar TB-je. És igen, tény és való, elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után

– vallotta be Árpa Attila.

Árpa Attila A Nagy Ő-ben való szereplése sok kérdést vetett vel anno

(Fotó: Markovics Gábor)

Vita alakult ki, hogy miért csak most beszélt erről

Az egyik YouTube-csatorna műsorában a műsorvezetők között vita indult arról, miért kommunikálja le mindezt évekkel később. Egyesek szerint utólag „mentegetőzéssé” válik, mintha szégyellné, hogy egy reality miatt kellett pénzhez jutnia. Volt, aki úgy fogalmazott:

Most mártír szerepben mondja el, hogy ezzel mentette meg édesanyját.

Mások azonban határozottan védelmükbe vették. Szerintük Árpa most először volt igazán őszinte és nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki családi okból vállal el egy televíziós feladatot.

Emögött valódi emberek és valódi történetek vannak

– tették hozzá.

Nah, de hogyan végződőtt a műsor?

Bár A Nagy Ő-ben Árpa végül Timit választotta, a románc nem tartott sokáig: 2022 decemberében szakítottak. Attila azonban nem maradt sokáig egyedül, később ismét összejött exbarátnőjével, Czakó Alexandrával, akit 2024 augusztusában titokban, szűk körben feleségül is vett. Első évfordulójukat Los Angelesben ünnepelték, ahol újra megerősítették fogadalmukat.