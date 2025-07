Pénz vagy csajozás? Stohl András elárulta, miért vállalta el valójában A Nagy Ő-t

Stohl András és Vica öt évig voltak házasok (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Ha kérhetek bármit” - Stohl András a nézőkhöz fordult

„Ha kérhetek bármit a nézőktől vagy az olvasóktól – mert ebből a beszélgetésből esetleg cikkek születnek –, csak akkor ítéljenek, amikor már láttak belőle valamit. Ha az lesz a végeredménye, hogy ez egy vállalhatatlan, bizonyos színvonal alatti műsor, akkor fejet hajtok, hogy igazuk volt. De nem ez a célunk. Egy másik színvonalat, egy más típusú műsort szeretnénk csinálni” – hangsúlyozta a színész.

Stohl arról is beszélt, hogy vannak, akik úgy gondolják, ezt a műsort neki találták ki, míg mások azzal biztatták, hogy nincs olyan dolog, amiből ő ne jönne ki jól. A beszélgetés egy pontját a színész kiemelte azt is, ne csak azt lássuk, hogy 19 nővel fog majd a műsorban találkozni, mert lesznek olyan helyzetek, amelyekre ő maga is kíváncsi. Például, hogy milyen lesz majd valakinek azt mondani, hogy ne haragudj, de nem szeretném, hogy maradj, mindezt úgy, hogy ne sértse meg a nőiességében. Ezt azért érzi különösen nehéz feladatnak, mert elmondása szerint az egész élete arról szól, Stohl András fiatalon is úgy élt már, hogy örömet próbál adni, pontosan azért, mert ő is nagyon vágyik a szeretetre.