Árpa Attila Hollywoodban mondta ki a boldogító igent 19 évvel fiatalabb kedvesének

Árpa Attila és párja 2019-ben mutatkoztak be először együtt a nyilvánosság előtt, azóta pedig igazi se veled, se nélküled viszony állt fent a szerelmesek között. Kapcsolatukat viták és hullámvölgyek tarkították, mostanra azonban minden kisimult.

Árpa Attila újra megnősült, ezúttal a tengerentúlon (Fotó: Markovics Gábor)

Árpa Attila álomesküvője mindenkit elkápráztat

A Nagy Ő egykori sztárja 2024 augusztusában titokban, szűk családi és baráti körben vette el Czakó Alexandrát, aki fel is vette férje nevét. Első házassági évfordulójukat egy hatalmas utazással ünnepelték meg a tengerentúlon. A pár nem csak évfordulót tartott, menyasszonyként és vőlegényként jelentkeztek be Los Angeles városából, ahol megerősítették az egymásnak tett esküjüket.

A nagy napról fotókat is megosztottak közösségi oldalaikon, amelyekről természetesen nem maradhatott le az ikonikus „Hollywood” felirat sem.

Árpa Atttila és felesége szerelmes fotót posztolt Hollywoodból

A színész-rendező csupán annyit írt a szerelmes fotókhoz, hogy „Hollywood. Honeymoon. Halloween.”

A rajongók odavannak a közös fotókért, ki is fejezték gratulációjukat a műsorvezető bejegyzése alatt: „Gratulálok és Sok Boldogságot Kívánok Nektek!”

Sok Boldogságot, minden szépet és jót az életetekben

– érkeztek a kommentek.

Árpa Attila és felesége már közös gyermeket is terveznek

Az ifjú pár nemcsak magánéletükben, hanem a munka világában is társakként működnek, ugyanis Attila elmondása szerint Alexandra a sminkese, a fodrásza és a személyi asszisztense is egyben.

A pár olyannyira elkötelezett, hogy már a gyermekvállalás is szóba került.

Sokat beszélgetünk arról is, hogy szeretnénk majd egy közös gyermeket. Örülnénk egy kisfiúnak, ha úgy alakul, de persze az a lényeg, hogy egészséges legyen

– nyilatkozta korábban Attila.

Azonban nem csak a sztárpár lepett meg minket házasságuk örömhírével, magát Árpa Attilát is meglepte Amerika. A hotelszobájából posztolt egy videót, amelyen saját magát látja viszont egy igazi hollywoodi produkcióban: „Azért az menő, amikor Hollywoodban ülsz a szállodaszobádban és magadat nézed egy hollywoodi filmben” – büszkélkedett a színész.