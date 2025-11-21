Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
„Romokban volt az életem" - Kucsera Gábor szívszorító vallomása a függőségről

Kucsera Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 20:32
függőségvallomás
Megrendítő őszinteséggel beszélt Kucsera Gábor.

Kucsera Gábor, világ- és Európa-bajnok kajakos a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi konferenciáján beszélt a függőségről és az oda vezető, szörnyű útról.

Kucsera Gábor is közvetlen közelről hallgathatta meg Orbán Viktor ünnepi beszédét
Kucsera Gábor / Fotó: Bors

Két aranyéremért utaztam a pekingi olimpiára, amiből két negyedik hely lett. Most már erre is büszke vagyok, de akkor hatalmas kudarcként éltem meg, és ez indított el a lejtőn. A haverokról, a bulikról szólt az életem, és alkalmi drogfogyasztó lettem, ami a legrosszabb, mert nagyon sokáig el lehet húzni, hiszen elhiteted magaddal is, hogy nem vagy függő

mondta Kucsera Gábor.

Eleinte a külvilág nem érzékelte, hogy kábítószerezik, majd mindent megváltoztatott egy pozitív drogteszt.

Mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor közölték velem, hogy pozitív lett a drogtesztem, kokaint találtak a szervezetemben. Az autópályán mentem, amikor csörgött a telefonom, annyira letaglózott a hír, hogy az is átfutott az agyamon: félrerántom a kormányt, mintsem szembenézzek a következményekkel. Úgy neveltek, hogy a tetteimért én vagyok a felelős, ezért nem próbáltam meg elkenni, mint esetleg más közéleti szereplők. Tudtam, hogy megbélyegeznek, és ezt a bélyeget a mai napig magamon hordom. Mi magyarok szeretünk megbélyegezni másokat, ráadásul a sportolókkal szigorúbbak az emberek, nagyobbak az elvárások, mint mondjuk a zenészek vagy a színészek felé. Ez azért lehet, mert mi egy nemzetet képviselünk, sokak példaképként tekintenek ránk, és ennek a képnek meg is kell felelnünk a viselkedésünkkel

– mesélte Kucsera Gábor, aki elmondta, hogy a családi életét is tönkretette a drog, szétköltöztek a feleségével és alig látta a gyerekeit:

Romokban volt az életem, minden, ami addig értelmezhető volt a mindennapjaimban, tulajdonképpen megszűnt, padlóra kerültem. Előfordult, hogy ötezer forint lapult összesen a zsebemben, és fogalmam nem volt, mi lesz holnap. Folyamatosan másokat hibáztattam a gyengeségemért és a gyarlóságomért. Egyik este az albérletben ültem, és sírtam, mert szinte elviselhetetlenül hiányoztak a gyerekeim. Belenéztem a tükörbe, és kimondtam: te egy szar ember vagy! Ez volt az a pillanat, amikor megértettem, hogy változtatnom kell, ha nem akarok mindent végleg elveszíteni. A lakásban egyetlen könyv volt: a Biblia. Elővettem, elkezdtem olvasni, és onnantól kezdve lett hitem és tartásom. Önmagamat kellett legyőznöm, és ez többet ér bármelyik világbajnoki érmemnél. A küzdelem évekig tartott, de végül happy enddel zárult: visszakaptam a családomat, az életemet.

Kucsera Gábor azt is elmondta, hogy a Fradinál rendszeresek a drogszűrések, és az elmúlt években egyetlen pozitív est sem volt.

Örülök, hogy Magyarországon zéró toleranciát hirdettek, és felelősségre lehet vonni a terjesztőket, valamint a fogyasztókat is, remélhetőleg ez minél több embert rettent el a kábítószer-használattól. A drog ciki, ha hozzányúlsz, gyenge személyiség vagy, a végén megfojt és oda az életed

– mondta.

