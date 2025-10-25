Tápai Szabina és Kucsera Gábor 3 gyereke ritka fotón: ilyen nagyot nőttek

Három gyerekkel az élet sosem unalmas ezt pontosan jól tudja Tápai Szabina is, aki sportolói pályafutása után anyaként és feleségként áll helyt a hétköznapokban. A kézilabdázóból lett édesanya nemrég arról mesélt a Borsnak, milyen kihívásokkal jár három gyermek mellett a családi élet összehangolása, és miért jelent majd a számára igazi könnyebbséget az október 1-jén életbe lépő háromgyermekes anyák adókedvezménye.
Kucsera Gábor és Tápai Szabina így két kislány és egy kisfiú büszke és boldog szülei. Bence a hétvégén lett tizenkét esztendős, Milla 2018 novemberében, a család legkisebb tagja lett, Bella pedig 2021 júniusában látta meg a napvilágot. A szülők már a válásuk előtt sem mutatták meg sokszor a lurkókat a nyilvánosság előtt, ez a szakítással, majd újraegyesüléssel sem változott meg, sőt. Nagyon különleges alkalomnak kell lennie ahhoz, hogy posztoljanak róluk. Beni szülinapja ebbe a kategóriába tartozott! Ezen jeles nap alkalmából friss családi fotón mutatták meg mekkorát nőttek a lurkók, miután legutóbb láthattuk őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.