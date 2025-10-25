Tápai Szabina és Kucsera Gábor 3 gyereke ritka fotón: ilyen nagyot nőttek

Három gyerekkel az élet sosem unalmas ezt pontosan jól tudja Tápai Szabina is, aki sportolói pályafutása után anyaként és feleségként áll helyt a hétköznapokban. A kézilabdázóból lett édesanya nemrég arról mesélt a Borsnak, milyen kihívásokkal jár három gyermek mellett a családi élet összehangolása, és miért jelent majd a számára igazi könnyebbséget az október 1-jén életbe lépő háromgyermekes anyák adókedvezménye.

Tápai Szabina /

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Kucsera Gábor és Tápai Szabina így két kislány és egy kisfiú büszke és boldog szülei. Bence a hétvégén lett tizenkét esztendős, Milla 2018 novemberében, a család legkisebb tagja lett, Bella pedig 2021 júniusában látta meg a napvilágot. A szülők már a válásuk előtt sem mutatták meg sokszor a lurkókat a nyilvánosság előtt, ez a szakítással, majd újraegyesüléssel sem változott meg, sőt. Nagyon különleges alkalomnak kell lennie ahhoz, hogy posztoljanak róluk. Beni szülinapja ebbe a kategóriába tartozott! Ezen jeles nap alkalmából friss családi fotón mutatták meg mekkorát nőttek a lurkók, miután legutóbb láthattuk őket.

Íme Kucsera Gábor és Tápai Szabina gyönyörű családja: