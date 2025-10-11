Kucsera Gábor vallomása a drogellenes harcról: "Ha egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte"

A Nekem mondod legújabb epizódjában ezúttal Kucsera Gábor olimpikon kajakozó volt a vendég, akivel a két műsorvezető, Tóth Szabi és Csuti beszélgetett. A sportoló nemcsak a Ferencvárosban betöltött szakosztályvezetői szerepéről, hanem a családjáról, hitétől átitatott mindennapjairól és a legnehezebb időszakairól is őszintén mesélt.
A háromgyermekes családapa ma már teljesen más ember, mint évekkel ezelőtt. Saját bevallása szerint a hit hozta vissza az életbe:
„Nagyon sok tanítást szoktam hallgatni, van lelki pásztorom. Mindig kikérem a véleményét aktuális dolgokról. Minden nap olvasom a Bibliát. Nem gondoltam volna, hogy negyvenvalahány éves koromra folyékonyan fogom tudni, és szeretem olvasni. Ami a legfurább, hogy minden válasz ott van benne
– mondta őszintén az olimpikon.
Kucsera arról is beszélt, hogy a hit volt az, ami átsegítette a legnehezebb időszakokon: „Sok mindenhez máshogyan állok. A hit rángatott ki a rossz dolgokból. Megszállottja lettem a munkának, de jó értelemben. Szeretnék jó dolgokat közvetíteni a fiatalok felé, azoknak is, akik ott vannak lent a vízi telepen” – tette hozzá. A Fradi szakosztályvezetőjeként ma már több mint nyolcvan fiatal jár hozzá edzeni, és célja, hogy példát mutasson nekik.
A sportoló elmondta, minden este imával fekszik le, reggel pedig áldást kér a napra: „Nem lettem elvakult, de nekem szükségem van a hitre. Bármin át tudok menni általa” – állapította meg. Kucsera úgy véli, a hit segített neki abban is, hogy visszakapja a családját:„Egy jó apa miért hagyná el a családját?” – tette fel magának a kérdést, amikor szembenézett önmagával: Az ima végül meghallgatásra került, felesége Tápai Szabina mintha meghallotta volna, újrakezdtek mindent.
A beszélgetésben szóba került a múlt is, benne a bulizós korszak, amelyről ma már őszintén beszél: „Használtam drogokat, de nem voltam függő.” Éppen ezért fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre – ennek jegyében lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója:
„Jött ez a felkérés, és úgy voltam vele, ha el tudunk jutni minél több emberhez, és akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte. Tök mindegy, mennyi hideget kapok emiatt”
– szögezte le az édesapa.
Kucsera a beszélgetésben a párizsi migrációs tapasztalatokra is kitért, amelyek mély nyomot hagytak benne. „Hihetetlenül megváltozott Párizs a 2000-es évekhez képest” – mondta. Csuti hozzátette: „Nagyon furcsa és valós érzés realizálni, hogy ez van, és pontosan tudod, hogy Budapesten ez nincsen. Jó érzés úgy hazajönni, hogy itt ilyen nincs”– árulta el. A volt kajakozó elmesélte, hogy Párizsban a luxusboltokban fekete nejlonzsákokba csomagolják a vásárlások tartalmát, nehogy kirabolják az embereket: „Ez nem kitaláció, ez így van. Ötösével, tízesével vannak a bandák” – mondta Kucsera.
Kucsera ma már nemcsak sportolóként, hanem mentorként, családapaként és hívő emberként is példát mutat. Egykori önmagával szembenézett, hibáit beismerte, és most másoknak igyekszik segíteni abban, hogy ne járják be ugyanazt az utat.
