Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kucsera Gábor vallomása a drogellenes harcról: "Ha egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte"

hit
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 11:30
drogellenespolgári körKucsera Gáborcsalád
Az egykori olimpikon óriási változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. Kucsera Gábor elárulta, hogyan tért meg és miért vállalta el a Drogellenes Digitális Polgári Kör felkérését.
Bors
A szerző cikkei

A Nekem mondod legújabb epizódjában ezúttal Kucsera Gábor olimpikon kajakozó volt a vendég, akivel a két műsorvezető, Tóth Szabi és Csuti beszélgetett. A sportoló nemcsak a Ferencvárosban betöltött szakosztályvezetői szerepéről, hanem a családjáról, hitétől átitatott mindennapjairól és a legnehezebb időszakairól is őszintén mesélt.

Kucsera Gábor
Kucsera Gábor élete 180 fokos fordulatot vett, mióta megtért (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kucsera Gábor a hit által talált vissza a családjához

A háromgyermekes családapa ma már teljesen más ember, mint évekkel ezelőtt. Saját bevallása szerint a hit hozta vissza az életbe: 

„Nagyon sok tanítást szoktam hallgatni, van lelki pásztorom. Mindig kikérem a véleményét aktuális dolgokról. Minden nap olvasom a Bibliát. Nem gondoltam volna, hogy negyvenvalahány éves koromra folyékonyan fogom tudni, és szeretem olvasni. Ami a legfurább, hogy minden válasz ott van benne

 – mondta őszintén az olimpikon.

Kucsera arról is beszélt, hogy a hit volt az, ami átsegítette a legnehezebb időszakokon: „Sok mindenhez máshogyan állok. A hit rángatott ki a rossz dolgokból. Megszállottja lettem a munkának, de jó értelemben. Szeretnék jó dolgokat közvetíteni a fiatalok felé, azoknak is, akik ott vannak lent a vízi telepen” – tette hozzá. A Fradi szakosztályvezetőjeként ma már több mint nyolcvan fiatal jár hozzá edzeni, és célja, hogy példát mutasson nekik.

Kucsera Gábor
Kucsera Gábor DPK első országos találkozójan szerzett élményeiről is mesélt (Fotó: YouTube)

Visszakapta a családját

A sportoló elmondta, minden este imával fekszik le, reggel pedig áldást kér a napra: „Nem lettem elvakult, de nekem szükségem van a hitre. Bármin át tudok menni általa” – állapította meg. Kucsera úgy véli, a hit segített neki abban is, hogy visszakapja a családját:„Egy jó apa miért hagyná el a családját?” – tette fel magának a kérdést, amikor szembenézett önmagával: Az ima végül meghallgatásra került,  felesége Tápai Szabina mintha meghallotta volna, újrakezdtek mindent.

Ezért lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója

A beszélgetésben szóba került a múlt is, benne a bulizós korszak, amelyről ma már őszintén beszél: „Használtam drogokat, de nem voltam függő.” Éppen ezért fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre – ennek jegyében lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója: 

„Jött ez a felkérés, és úgy voltam vele, ha el tudunk jutni minél több emberhez, és akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte. Tök mindegy, mennyi hideget kapok emiatt”

– szögezte le az édesapa.

kucsera gábor
Kucsera Gábor családja újra teljes harmóniában él (Fotó: Szabolcs László)

Sokkolta, mi lett Párizsból

Kucsera a beszélgetésben a párizsi migrációs tapasztalatokra is kitért, amelyek mély nyomot hagytak benne. „Hihetetlenül megváltozott Párizs a 2000-es évekhez képest” – mondta. Csuti hozzátette: „Nagyon furcsa és valós érzés realizálni, hogy ez van, és pontosan tudod, hogy Budapesten ez nincsen. Jó érzés úgy hazajönni, hogy itt ilyen nincs”– árulta el. A volt kajakozó elmesélte, hogy Párizsban a luxusboltokban fekete nejlonzsákokba csomagolják a vásárlások tartalmát, nehogy kirabolják az embereket: „Ez nem kitaláció, ez így van. Ötösével, tízesével vannak a bandák” – mondta Kucsera.

Kucsera ma már nemcsak sportolóként, hanem mentorként, családapaként és hívő emberként is példát mutat. Egykori önmagával szembenézett, hibáit beismerte, és most másoknak igyekszik segíteni abban, hogy ne járják be ugyanazt az utat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu