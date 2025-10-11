Kucsera Gábor vallomása a drogellenes harcról: "Ha egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte"

A Nekem mondod legújabb epizódjában ezúttal Kucsera Gábor olimpikon kajakozó volt a vendég, akivel a két műsorvezető, Tóth Szabi és Csuti beszélgetett. A sportoló nemcsak a Ferencvárosban betöltött szakosztályvezetői szerepéről, hanem a családjáról, hitétől átitatott mindennapjairól és a legnehezebb időszakairól is őszintén mesélt.

Kucsera Gábor élete 180 fokos fordulatot vett, mióta megtért (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kucsera Gábor a hit által talált vissza a családjához

A háromgyermekes családapa ma már teljesen más ember, mint évekkel ezelőtt. Saját bevallása szerint a hit hozta vissza az életbe:

„Nagyon sok tanítást szoktam hallgatni, van lelki pásztorom. Mindig kikérem a véleményét aktuális dolgokról. Minden nap olvasom a Bibliát. Nem gondoltam volna, hogy negyvenvalahány éves koromra folyékonyan fogom tudni, és szeretem olvasni. Ami a legfurább, hogy minden válasz ott van benne

– mondta őszintén az olimpikon.

Kucsera arról is beszélt, hogy a hit volt az, ami átsegítette a legnehezebb időszakokon: „Sok mindenhez máshogyan állok. A hit rángatott ki a rossz dolgokból. Megszállottja lettem a munkának, de jó értelemben. Szeretnék jó dolgokat közvetíteni a fiatalok felé, azoknak is, akik ott vannak lent a vízi telepen” – tette hozzá. A Fradi szakosztályvezetőjeként ma már több mint nyolcvan fiatal jár hozzá edzeni, és célja, hogy példát mutasson nekik.

Kucsera Gábor DPK első országos találkozójan szerzett élményeiről is mesélt (Fotó: YouTube)

Visszakapta a családját

A sportoló elmondta, minden este imával fekszik le, reggel pedig áldást kér a napra: „Nem lettem elvakult, de nekem szükségem van a hitre. Bármin át tudok menni általa” – állapította meg. Kucsera úgy véli, a hit segített neki abban is, hogy visszakapja a családját:„Egy jó apa miért hagyná el a családját?” – tette fel magának a kérdést, amikor szembenézett önmagával: Az ima végül meghallgatásra került, felesége Tápai Szabina mintha meghallotta volna, újrakezdtek mindent.

Ezért lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója

A beszélgetésben szóba került a múlt is, benne a bulizós korszak, amelyről ma már őszintén beszél: „Használtam drogokat, de nem voltam függő.” Éppen ezért fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre – ennek jegyében lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója:

„Jött ez a felkérés, és úgy voltam vele, ha el tudunk jutni minél több emberhez, és akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte. Tök mindegy, mennyi hideget kapok emiatt”

– szögezte le az édesapa.