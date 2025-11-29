Ezt gondolja a háborúról Curtis: Jó helyen vagyunk, békében és biztonságban élhetünk

Az utóbbi időben Curtis minden Háborúellenes Gyűlésen ott van, legyen szó a hatalmas tömegeket megmozgató Békemenetről vagy épp a győri DPK-ról, mindkét alkalommal Radics Gigivel együtt lépett színpadra. A rapper minden alkalommal egyértelműen kiállt a béke fontossága mellett, és nem titkolja, miért érzi küldetésének, hogy zenéjén keresztül is felhívja a figyelmet arra, mit jelentene egy háború mindannyiunk életében. Korábban a Borsnak arról is beszélt, miért tartotta olyan fontosnak, hogy Demjén Ferenc Szabadság vándorai című dalát feldolgozza – és milyen elképesztő sikert hozott ez számára.

Radics Gigi és Curtis ismét óriási sikert aratott a Szabadság vándoraival a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó: Mediaworks

„Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett. Bevallom, magam sem hittem volna, hogy az október 23-ai ünnepség ekkora siker lesz, de nagyon boldog vagyok" – mondta korábban Curtis a Borsnak.

A közös munka valóban elképesztő eredményeket hozott, az egyik legnagyobb durranás pedig a Demjén-feldolgozás lett.

Pár nap alatt többmilliós nézettsége lett a Szabadság vándorai feldolgozásnak, ami úgy gondolom, annak köszönhető, hogy igényesen nyúltunk hozzá és át is ment az üzenet, amit szerettünk volna vele közvetíteni

– tette hozzá.

A rapper számára a dalok mögötti üzenet legalább olyan fontos, mint a produkció.

„A szomszédunkban zajló háború miatt különösen fontos, hogy tudjuk, milyen jó helyen élünk: békében és biztonságban. A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval.”

Radics Gigi és Curtis között tökéletes az összhang a színpadon – Fotó: MW

Curtis kiáll a háborúellenes érdekek mellett

A két előadó közti összhang kézzel fogható.

„Gigivel ezer éve ismerjük egymást, és nagyszerűen működünk együtt - mondta Curtis, akinek előadását Nyíregyházán is hatalmas taps fogadott.

Curtis nemcsak zenével, hanem hiteles, határozott kiállással is üzeni: a béke mindennél fontosabb.