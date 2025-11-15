Curtist és Radics Gigit állva tapsolták meg: Újra felcsendült a Szabadság vándorai

Ma Győrben életre kelt a béke: az első Háborúellenes Gyűlésen Curtis, azaz Széki Attila és Radics Gigi újra együtt lépett színpadra, hogy előadják a Szabadság vándorai című Demjén Ferenc feldolgozásukat. A dal, amely három héttel ezelőtt az október 23-i állami ünnepségen robbantotta fel az internetet, most újra bizonyította, hogy nemcsak sláger, hanem üzenet is: a békéért és a szabadságért való kiállás szimbóluma.

Curtis és Radics Gigi ismét óriásit énekeltek a béke és a szabadság jegyében (Fotó: Mediaworks)

Curtis és Radics Gigi sikere akkora volt, hogy folytatták a közös munkát

„Az október 23-ai előadás olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Radics Gigivel színpadra állni mindig különleges élmény, inspiráljuk egymást, és a közös munka mindig új energiát ad” – árulta el Curtis a Borsnak. A győri közönség egy gyerekkórus kíséretében hallgatta a produkciót, amelyben mindenki érezhette: mennyire fontos ma a béke. Nemcsak a Szabadság vándorai csendült azonban fel, hanem egy új közös projektjük is.

A két szupersztárt gyerekkórus segítette a produkció során (Fotó: Mediaworks)

Az új daluk is egyből betalált

A rapper elárulta, hogy a Szeretni valakit valamiért kicsit más szemszögből közelíti meg az üzenetet.

A szomszédunkban zajló háború miatt különösen fontos, hogy tudjuk, milyen jó helyen élünk: békében és biztonságban. A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval”

– árulta el a rapper. A fellépésre gyakorlatilag közös próba nélkül került sor, mégis hibátlan volt a produkció. „Ezer éve ismerjük egymást, és nagyszerűen működünk együtt. Nem volt szükség külön próbára, hiszen mindketten profi módon tudtuk hozni a közös energiát” – tette hozzá Curtis.

A gyűlésen már ekkor a tetőfokára hágott a hangulat, és még csak ezután érkezett Szijjártó Péter és Orbán Viktor. Egy biztos, aki ma eljött az első Háborúellenes Gyűlésre Győrbe az nem csalódott.