Elsöprő siker a Háborúellenes Gyűlés színpadán: Te már hallottad Curtis és Radics Gigi új dalát?

A Republic „Szeretni valakit valamiért” című gigaslágerét dolgozta fel és adta elő Curtis és Radics Gigi az első Háborúellenes Gyűlésen, Győrben. A dal új köntösben szólalt meg, a hangsúly ezúttal a békén és a biztonságon volt, hiszen a szomszédunkban háború zajlik, és ez a feldolgozás arra emlékeztet bennünket, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, nyugodt környezetben élhetünk.

Curtis és Radics Gigi ismét felejthetelen produkciót nyújtottak (Fotó: Mediaworks)

Curtis és Radics Gigi új dala is óriási sikert aratott

„A Szeretni valakit valamiért átdolgozását választottuk, és most egy kicsit más nézőpontból közelítettem a dalhoz, mint a Demjén-sláger esetében. A dalban benne van, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…” – nyilatkozta a fellépés előtt Curtis a Borsnak, aki hozzátette, hogy gyakorlatilag közös próba nélkül adták elő az új verziót: „Be kell valljam, hogy nem igazán próbáltunk Gigivel, elég jól működünk együtt, úgyhogy nem is volt rá szükség”.

A páros korábban a Demjén Ferenc által jegyzett „Szabadság vándorai”-val több milliós megtekintést generált, amit elsőként október 23-án, a Kossuth téren adtak elő. Ez a siker nagy erőt adott nekik az új közös munkájukhoz, és még magabiztosabbá tette az élő fellépésre készülést.

Curtis a Háborúellenes Gyűlésen is nagyot alakított Radics Gigivel (Fotó: Mediaworks)

Vajon mi lesz a következő nagy dobásuk?

„De természetesen felkészülten érkeztünk Győrbe, az viszont tény, hogy még csak nem is együtt vettük fel a dalt. Ő az egyik, én a másik stúdióban, így volt egyszerűbb, mert nem kellett időpontot egyeztetni, ami mindenkinek jó. Ezer éve ismerjük már egymást, ráadásul Radics Gigi Magyarország egyik legjobb énekesnője. Ezek után nem is kérdés, hogy milyen lett az új feldolgozás?!” – tette fel a költői kérdést Curtis, miközben a Háborúellenes Gyűlés színes programkínálata dübörgött tovább.