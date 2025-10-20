Teljesült a tragikus körülmények közt elhunyt Schmuck Andor utolsó kívánsága

Derült égből villámcsapásként érte az országot július 14-én a tragikus hír: 54 éves korában elhunyt a Tisztelet Társaságának elnöke, akit sokan a nyugdíjasok védőszentjeként emlegettek, nem véletlenül. Schmuck Andor halála mindenkit sokkolt, még akkor is, ha ő maga jelentette be a Nagy Duett műsorban, hogy súlyos beteg.

Schmuck Andor temetésén gyönyörű hegedűszóval emlékezett barátjára Mága Zoltán

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Schmuck Andor Mága Zoltánt fontos dologgal bízta meg

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt is megrendítette a népszerű politikus halála. Ahogy akkor írta Mága Zoltán: Schmuck Andor több mint három évtizeden át volt hűséges segítője és támogatója jótékonysági koncertjeinek és számtalan alkalommal állt mellé, ha a szépkorúakról volt szó.

Azt is kérte, hogy ha vele bármi történne, ígérjem meg, a szépkorúakat továbbra is támogatni fogom. Ez az ígéret nem új keletű, hiszen eddig is mellettük álltam és ezután is szívügyem marad a sorsuk. Ez számomra nemcsak baráti kötelesség, hanem mélyen átélt társadalmi felelősség.

– írta barátja halála után a hegedűművész.

A napokban tisztújítást tartott a több mint két évtizede működő Tisztelet Társasága Szabadidő Egyesület, amely a szépkorúak közösségének, méltóságának és aktív életének támogatását tűzte zászlajára. Az ülésre Schmuck Andor elvesztése miatt került sor. A közgyűlés a Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt társelnökké választotta, aki már eddig is aktívan támogatta a szépkorúak közösségének erősítését, az idősek megbecsülését és a generációk közötti párbeszédet.

Köszönöm a Tisztelet Társasága bizalmát – megtiszteltetés, hogy a szépkorúak közösségét szolgálhatom! Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Tisztelet Társasága elnöksége felkért, hogy vállaljam a társelnöki feladatokat. Mindig is szívügyem volt az idősek, a szépkorúak támogatása, hiszen ők adták nekünk mindazt, ami igazán érték – a család összetartó erejét, a hitet, a haza iránti hűséget és a példát, amelyet a fiatalok követhetnek. Ígérem, hogy továbbra is ki fogok állni mellettük, képviselve érdekeiket nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban is, méltó módon szolgálva azokat, akik egész életükkel gazdagították nemzetünket.

– írta hivatalos Facebook-oldalán Mága Zoltán.



