„Az irodájában találták meg...” – drámai részletek derültek ki Schmuck Andor haláláról

Derült égből villámcsapásként érte az országot július 14-én a tragikus hír: 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor, a Tisztelet Társaságának elnöke, akit sokan a nyugdíjasok védőszentjeként emlegettek, nem véletlenül.

Schmuck Andor július 14-én hunyt el (Fotó: Mate Krisztian / Mediaworks Archívum)

Schmuck Andor halála annak ellenére váratlanul ért mindenkit, hogy tudtuk: súlyos beteg. A politikus ugyanis még A Nagy Duett március végi élő adásában jelentette be, hogy életmentő kezelésekre szorul, amikre rendszeresen járt is, és végig bizakodó maradt, annak ellenére, hogy az eredményei nem voltak túl jók. Schmuck Andor betegsége körül ennek ellenére továbbra is sok volt a rejtély, a pontos diagnózist sosem árulta el.

„Folytatom a kezeléseket. Bár félidőben az eredményeim nem túl jók, küzdök tovább újult erővel, és bízom abban, hogy végül megnyerem a meccset”

– árulta el a Borsnak Schmuck Andor június 13-án.

Akkor még nem is tudta, hogy már csak egy hónapja van hátra...

Sok a kérdőjel Schmuck Andor halála körül

Bár a politikus súlyos beteg volt, a halálát így is rejtélyek övezik, a rendőrség pedig azóta is vizsgálódik a tragédiával kapcsolatban. Eddig azt lehetett tudni, hogy Schmuckot július 13-án, vasárnap már a legközelebbi barátai sem érték el, ezért mindenki aggódni kezdett, hiszen korábban egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ki lett volna kapcsolva a telefonja. Végül a tűzoltók törték rá az ajtót az általa alapított Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben. Az is felvet néhány kérdést, hogy a rendőrség azonnal lezárta a környéket, órákon keresztül helyszíneltek, és több tárgyat is lefoglaltak bővebb vizsgálatra, például egy kólásüveget.

Órákon át helyszínelt a rendőrség Schmuck Andor halálának helyszínén (Fotó: Máté Krisztián)

Vajon mi történhetett valójában?

Fodor Zsóka drámai részleteket árult el Schmuck Andor haláláról

Fodor Zsóka gyakorlatilag fiaként tekintett az elhunyt Schmuck Andorra. Barátságuknak erős alapjai voltak, még úgy is, hogy az elmúlt két évben a politikus már nem kereste a színésznő társaságát.

Fodor Zsóka a fiaként tekintett Schmuck Andorra (Fotó: MW Bulvár)

Zsóka úgy gondolja, hogy éppen azért távolodott el tőle, mert nem akarta terhelni, traktálni őt a betegségével.