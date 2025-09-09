"A magyar közönséget soha nem hagyom cserben!" - Lázas betegen is színpadra állt Mága Zoltán

Zsúfolásig megtelt a kaposvári Kossuth tér vasárnap este, ahol a Rippl-Rónai Fesztivál ünnepélyes zárásaként több ezren hallgatták végig Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, Érdemes művész koncertjét.

Több ezren hallgatták végig Mága Zoltán koncertjét / Fotó: Facebook/Mága Zoltán

A világhírű hegedűművész különleges körülmények között vállalta a fellépést, hiszen influenzás megbetegedéssel küzdött, mégis a színpadra állt, hogy közönségének játsszon.

Ha Amerikában lett volna koncertem, biztosan lemondtam volna. De itt, Magyarországon, Kaposváron a magyar embereket soha nem hagyom cserben. A hazám és a magyar közönség iránti tisztelet kötelesség számomra

– mondta a Príma Primissima-díjas hegedűművész, akit a közönség álló tapsviharral ünnepelt. Zengett a Kossuth-nóta a téren, az atmoszférát sokan a város történetének egyik legfelemelőbb pillanataként írták le.

Állva ünnepelték a hegedűművészt / Fotó: Facebook/Mága Zoltán

A hangversenyen a nemzet színészei, színészlegendák, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művészek léptek színpadra: Molnár Piroska, Koncz Gábor, Koltai Róbert, Szacsvay László, Vojth Ági, Oszvald Marika, Sümegi Eszter, Molnár Levente, valamint a Sabbathsong Klezmer Zenekar Masa Tamás és Masa Anita vezetésével. Közreműködtek továbbá a Budapesti Operettszínház kiváló szólistái, a Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok.

A koncert nem csupán művészeti élményt adott, hanem erős társadalmi és nemzeti üzenetet is közvetített.

A világban ma sokszor falakat emelnek és árkokat ásnak. Mi azonban tudjuk, hogy hidakra van szükség – ember és ember, nemzet és nemzet között. Magyarország akkor a legerősebb, amikor a nemzet szíve és a hite egy irányba mutat, és közösen őrizzük mindazt, ami érték számunkra

– fogalmazott Mága Zoltán.

A művész külön köszöntötte a rendvédelmi dolgozókat, az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat, a szociális intézmények munkatársait, valamint a szépkorúakat.

Egy nemzet igazi ereje abban mutatkozik meg, miként tiszteli időseit. A szépkorúak ügye számomra szent és szívből jövő küldetés

– mondta a hegedűművész, akinek szavait hatalmas taps kísérte.

A hangversenyen a nemzet színészei, színészlegendák, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művészek léptek színpadra / Fotó: Facebook/Mága Zoltán

Az est a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” jótékonysági koncertsorozat keretében valósult meg, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a rászoruló magyar embereknek. Mága Zoltán nagy örömmel jelentette be, hogy mivel a kaposvári hangverseny is e nemes kezdeményezés részeként valósult meg, a budapesti Újévi Koncert bevételéből a Kaposvári Kórház gyermekosztálya számára vásárolnak egy életmentő műszert.

Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt évtizedek során közel ezer jótékonysági koncertet adtunk, és több százmillió forint értékben sikerült támogatást nyújtanunk bajba jutott embertársainknak – hazánkban és a határainkon túl egyaránt. Ez az összefogás ismét bizonyítja, hogy a szeretet és az egymás iránti felelősségvállalás a legnagyobb erőnk

– hangsúlyozta a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész.