Schobert Norbi az Otthon Start Programról: „Bárcsak most lehetnék fiatal!”

Mondhatnánk, hogy Schobert Norbi és családja hihetetlenül szerencsések, hiszen Rubint Réka élete végéig szja-mentességet élvezhet, de ez bizony nem a szerencsén múlott, hiszen rengeteg munkával és sok lemondással jár három gyermek felnevelése, iskoláztatása és persze útjukra indítása is. Ez még akkor sem könnyű feladat, ha Réka és Norbi az ország egyik legismertebb házaspárja lettek az idők során. Schobert Norbi visszagondolt fiatal, pályakezdő éveire, amikor kirepült a családi fészekből és megpróbált boldogulni, előszóör ifjú férjként, majd egyedülálló férfiként. Ezt az időszakot veti most össze a jelenkorral, amikor egy fiatal lány, vagy srác részt vehet az Otthon Start Programban, aminek segítségével fix kamatozású, három százalékos lakáshitelhez juthat, vagyis nem kell százezreket költenie albérletre.
„Amikor 1995-ben először megnősültem, szó szerint a feleségem albérlője lettem, mert az édesapja vett egy lakást, hogy ezzel segítse a közös életünket. Sajnos az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy az az ingatlan nem az enyém. Egyszerűen nem éreztem magam férfinak, mert nem tudtam saját erőből fészket rakni. Hiába festettem ki magam és hiába vettem én a bútorokat, egyszerűen nem volt meg a komfortérzetem.”
Innen is azt tanácsolom minden fiatal embernek, hogy használja ki az Otthon Start Program kínálta lehetőséget
– kezdte a Borsnak Schobert Norbi, aki mindössze három hónap házasság után el is vált első feleségétől, akivel egyébként a mai napig jó viszonyt ápolnak.
No, de mi történt ezután? Norbi felvett egy remek konstrukciójú lakáshitelt? A fenét, hiszen akkoriban ilyesmiről szó sem volt! Nem hogy Otthon Start Program, de még egyéb lakás, vagy lakhatási támogatás sem létezett, így a rendőrként dolgozó Schobert Norbi albérletbe költözött. „Kivettem egy belső udvarra néző, sötét, dohos kis lakást, amiben rendes fűtés nem volt, így egy elektromos radiátor adta a meleget, ha beköszöntött a fagy. Meleg víz sem volt… Sőt, a lakással szemben egy illegális fogászat működött, így minden reggel arra ébredtem, hogy a páciensek ordítanak, mint a fába szorult féreg. Az albérleti díj és a rezsi együtt jóval több volt, mint a fizetésem. Az volt a szerencsém, hogy addigra már reggel és este is aerobik órákat tartottam, hétvégén pedig négy fellépésem volt. Így tudtam félretenni annyit, hogy ténylegesen elkezdhessem az életemet” – mesélte lapunknak Norbi, aki hálát ad a józan eszének, hogy valamivel később nem ugrott bele egy svájci frank alapú hitelbe, hiszen pontosan tudja, hogy százezrek kerültek emitt hitelcsapdába és mentek végül csődbe az árfolyam miatt duplájára, majd triplájára nőtt törlesztőrészletek miatt.
Schobert Norbi keményen dolgozott, majd megjelentek a mára már legendássá vált videókazettái. „A történetem ismert, így nem is részletezném. 2000-ben sikerült hitel és egyéb kölcsönök nélkül megvennem az első házamat Szigethalmon, amit annak köszönhetek, hogy a Duci tréning kazettáim és a megjelenésükkel párhuzamosan futó TV2-es műsorom sikeresek lettek. Ha mindez nem így történik az életemben, akkor a mai napig albérletben élnék. Ezért is mondom, hogy vastaps jár Magyarország kormányának, amiért az ellenszélben is képes volt életre hívni az Otthon Start Programot. Bárcsak ma lennék fiatal! Ha most indulnék az életben, vajon hová juthatnék el azzal az elszántsággal, munkabírással és hittel, amivel az életemet éltem? Belegondolni is szédítő!”
Ma egy olyan fiatal, aki szeretne is dolgozni és tud is, hihetetlen előnnyel vághat bele a jövőépítésbe. Az ötven milliós hitellel csodaszép lakáshoz juthat, ha pedig házat szeretne, akkor százötven millió forintot is felvehet olyan törlesztőrészletek mellett, amilyenre sehol a világon nincs másik példa.
„Ráadásul nem kopog rá a főbérlője és nem közli vele egyik pillanatról a másikra, hogy költöznie kell. Maradjunk annyiban, hogy ma Magyarországon nagyon jó fiatalnak lenni!” – tette hozzá a fitneszguru.
