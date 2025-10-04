Felújítandó vagy új ingatlant vegyünk az Otthon Start hitelből? Esetleg építkezzünk? Segítünk eldönteni!

A szeptember elseje óta elérhető Otthon Start hitel iránt hatalmas az érdeklődés. Nem csak a kedvező, 3%-os kamatozás miatt, hanem mert új és használt lakásra, valamint építkezésre is felvezető, mindössze 10%-os önerő mellett, ráadásul más állami támogatásokkal is kombinálható. Már csak az a kérdés, melyik típusú ingatlanvásárlás éri meg jobban? A rendelkezésre álló önerő és saját forrás mellett a várható költségek segíthetnek a döntésben. Ezeknek jártunk most utána!

Felújítandó vagy új építésű ingatlant éri meg inkább venni az Otthon Startból ? Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Milyen költségekkel érdemes számolni, ha használt ingatlan vennénk Otthon Start hitelből?

A 10%-os önerő mellett számolni kell a vagyonszerzési illetékkel, ami az ingatlan értékének 4%-a. Ennek megfizetése alól azonban 50%-ban mentesülnek a 35. életévet be nem töltött első lakásvásárlók, ha az ingatlan forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Emellett, ha valaki CSOK Plusszal vagy Falusi CSOK-kal kombinálja az Otthon Start hitelt, teljes illetékmentességet kaphat.

A vagyonszerzési illeték mellett számolni kell az ügyvédi díjakkal (általában az ingatlan vételárának 0,5-1,5%-a), a földhivatali eljárási illetékkel (6600 Ft+a jelzálogjog bejegyzése), a hitelfelvétellel kapcsolatos költségekkel (30.000 Ft), az értékbecslés és a helyszíni szemle díjával (40-65.000 Ft), a közjegyzői díjakkal (mértéke a hitelösszegtől függ) és a kötelezően megkötendő lakásbiztosítás díjával (évi néhány 10.000 Ft). Ezeken kívül pedig ott van még a felújítás költsége.

Mennyibe kerül manapság a lakásfelújítás?

Sok mindentől függ, például a felújítás mértékétől, a felhasznált anyagok minőségétől és persze attól is, hogy szakember végzi-e a felújítást vagy mi magunk állunk neki. Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos átalakítás 100-250.000 forintba kerül manapság négyzetméterenként, egy komolyabb felújítás pedig 150-400.000 forintba, négyzetméterenként. Tehát egy 60 négyzetméteres használt ingatlan teljes felújítása 6-24 millió forint is lehet, amihez még hozzájön az ingatlan vételára és a fent felsorolt költségek. A használt ingatlanok átlagos vételárát is figyelembe véve (20-75 millió forint az elhelyezkedéstől függően) így a teljes költség például egy 60 négyzetméteres ingatlan esetében 26-100 millió forint között lehet.