Aurelio leleplezte: „Az elmúlt 5–10 év legnagyobb okossága”

Szeptember 1-jén elindult az Otthon Start Program, ami hatalmas lehetőség az első lakás-vásárlók számára. Az Otthon Start Program egy fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami lakáshitel. Az elmúlt évek során számos intézkedésekkel segítette a kormány az otthonteremtést. Még Aurelio is élne vele, ha tudna.

Aurelio családot szeretne saját otthonában alapítani, ami ezzel a hitellel könnyebben elérhető, mint valaha

A CSOK plusszal, falusi CSOK-kal, a babaváróval, egyébként akár még a munkáshitellel is kombinálható. A 10% önrész is kiváltható akár a munkáshitellel, a babaváróval, de nagyon jó átmenet van mindenféle otthonteremtés segítő támogatásokkal is. A végtörlesztés szempontjából is felhasználható majd a CSOK plusz az Otthon Startos hitelre, tehát ez egy nagyon felhasználó barát, nagyon a családokra és a magyar emberekre és a magyar fiatalokra írt szabályozás.

Auroliót sem hagyta hidegen az Otthon Star program, igaz korábbi börtönbüntetése miatt nem veheti igénybe, de hatalmas lehetőségnek és segítségnek tartja. Erről a Ripost írt bővebben.

Az elmúlt 5–10 év legnagyobb okossága a három százalékos hitel és most beszéltem egy svájci barátommal, mivel láttam, hogy egyre több szó van róla és arra bátorított, hogy vegyem fel, mivel ez egy teljesen egyedi és nagyszerű lehetőség, de sajnos én nem tudok ezzel élni

- vallotta be Aurelio mindenféle kertelés nélkül.

Aurelio börtönbüntetése miatt nem tudja felvenni a hitel, amivel szerinte nem csak a magyarok szeretnének élni, hanem a külföldön élő honfitársaink is óriási lehetőségnek gondolják, mivel így könnyebben juthatsz saját ingatlanhoz.

Aurelio is belátja, mennyire sok család jövőjét befolyásolja ez a hitel

Nem szabad amellett elmenni, hogy Magyarországon ez annyira egyedi, hogy te megteremtheted ezzel a három százalékos hitellel a saját lakásodat, illetve házadat és a gyermekednek is lesz saját ingatlanja

– biztatott mindenkit Aurelio, hogy minél előbb vegye fel mindenki a kapcsolatot a bankjával, mivel egy európainak a legfontosabb, hogy legyen egy háza, amit a sajátjának tud nevezni.