Rubint Réka: Amit megfogok az adómentességen, azt betolom a 3 százalékos hitelbe

A Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett fitneszedző csak kapkodja a fejét, hiszen számára - csak úgy, mint sok más honfitársunk számára - igen komoly lehetőségeket kínált Magyarország kormánya idén ősztől. Rubint Réka első körben az Otthon Start programban látta meg a kínálkozó lehetőséget, majd gyakorlatilag a törlesztőrészlet foszlott számára nullává azzal, hogy október elsejétől mentesült a személyi jövedelemadó megfizetésétől.
„A háromgyerekes édesanyák SZJA mentessége hihetetlen módon befolyásolja pozitív irányba a nettó munkabért, csak úgy, mint a családi adókedvezmény, ami szintén hatalmas segítség. A magam nevében annyit tudok mondani, hogy őrületesen nagy előrelépést jelent az az összeg, ami így a zsebemben és közvetve a családunk zsebében maradhat. Nálunk a gyerekek szép lassan kirepülgetnek a családi fészekből. Lara és Norbi is már a szárnyaikat bontogatják, ami természetesen azt jelenti, hogy nekünk szülőként a lehető legtöbbet kell megtennünk azért, hogy támogassuk őket az életkezdésben.”
Három gyermekes anyaként most ehhez kapok egy valóban, szabad szemmel is jól látható összeget, ami tényleg nagyon megnyugtató érzés”
– kezdte a Borsnak Rubint Réka.
A fitneszedző ugyanakkor kitért a magyar kormány által, szeptember 1-ével bevezetett Otthon Start programra is, hiszen ez is komoly segítség lehet az Schobert család számára a közeljövőben. „Ahhoz, hogy Lara és Norbi elkezdhessék az önálló életüket, bizony nem árt, ha van egy-egy picike, de élhető otthon is a láthatáron. Bár az is igaz, hogy Norbi a tengerentúlon tervezi folytatni a tanulmányait, de a diploma megszerzése után majd hazatér, hogy idehaza kamatoztassa a tudását, és én, vagyis mi azt szeretnénk, ha nem egy drága albérlet várna rá, amikor ténylegesen elkezdi a nagybetűs életet. Ezért azt gondolom, hogy a három százalékos hitellel mindhárom gyermekünket el tudjuk majd indítani az útjukon. A most megkapott adókedvezmény összegét betolom a hitelbe, vagy hitelekbe és így a gyermekeinknek nem eggyel, és nem is kettővel lesz könnyebb az életkezdésük, mint nekem, vagy akár az apjuknak” - tette hozzá Rubint Réka.
