Otthon Start program: Csuti szerint is hatalmas lehetőség

Szabó András Csuti jól emlékszik a bő 20 évvel ezelőtti időkre, amikor erejét megfeszítve, két munkahelyen is dolgozott azért, hogy be tudja fizetni az első lakásához szükséges önerőt és felvehesse a svájci frank alapú hitelt, ami számára is csapdának bizonyult. A népszerű műsorvezető-üzletember többek között éppen a saját tapasztalatai okán mondja, hogy a szeptember 1-je óta elérhető Otthon Start program hatalmas lehetőség azok számára, akik mostanában, vagy a közeljövőben terveznek első, saját lakást vásárolni.

Szabó András Csuti családjában is segít az Otthon Strat program (Fotó: Máté Krisztián)

„Amikor bejelentették, hogy szeptembertől bevezetik a fix kamatozású, három százalékos lakáshitelt, amihez ráadásul elég a tíz százalékos önrész, azonnal eszembe jutott a fiatal felnőtt önmagam.”

Huszonhárom, vagy huszonnégy éves voltam, amikorra a nagyszüleim segítségével és két munkahelyen dolgozva összejött a beugró egy lakáshitelre.

„Akkoriban a svájci frank alapú hitel volt az egyetlen megoldás számomra, hiszen sem a forint, sem az euró alapu hitelhez nem volt elég az összjövedelmem. Majd, ahogy olyan sokan, én is belekerültem abba a bizonyos hitelcsapdába, amiből végül a kormány mentett ki azzal, hogy száznyolcvan forintban fixálta az árfolyamot, így sikerült végtörlesztenem úgy, hogy nem csak a saját megtakarításaim, de a családtagjaimé is belement” – kezdte a 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban Csuti.

Az Otthon Start program sokaknak nagy segítség (Illusztráció: MT.PHOTOSTOCK / Shutterstock )

„Amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális”

Az üzletember-influenszer tehát keményen, megküzdött az első saját lakásáért, így kifejezetten örül annak, hogy a húga előtt kiváló lehetőség nyílt meg szeptember 1-jével. „Nyilván engem közvetlenül már nem érint a három százalékos lakáshitel, de közvetve nagyon is. A húgom számára ugyanis jó lehetőség. Ő ráadásul az egészségügyben dolgozik, így további kedvezményekre is jogosult. Ha jól tudom, évi 1 millió forint, további támogatást kaphat majd, mint közalkalmazott. Szóval szerintem, amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális. De természetesen csak azok számára, akik megfelelnek az egyébként igen tágra szabott feltételrendszernek” – fogalmazott Szabó András Csuti.

