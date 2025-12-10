Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Csökkenni kezdtek a lakásárak Budapesten - a szakértők szerint ez az oka

2025. december 10.
A legfrissebb adatok szerint mérséklődni kezdett a drágulás üteme a lakáspiacon. Sőt a fővárosban a lakásárak csökkenésnek indultak! Mutatjuk, hogy mennyivel lettek olcsóbbak az ingatlanok és azt is, mi ennek az oka.
Országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint. Mi több, Budapesten csökkenni is kezdtek a lakásárak és úgy néz ki, további árcsökkenés várható a jövőben. Íme, a friss adatok és az okok!

Ingatlanközvetítő lakást mutat egy érdeklődőnek, aki felkészült az ingatlanközvetítői átverések ellen
Csökkenni kezdtek a lakásárak Budapesten. Ez áll a jelenség mögött. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Csökkent a drágulás üteme

Novemberben 0,5 százalékra csökkent a lakásdrágulás havi üteme, ami jelentős lassulást jelent. Az emelkedés jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől - írja az ingatlan.com.

Budapesten egyenesen csökkentek a lakásárak 

Budapesten tavaly óta először minimális csökkenés történt az ingatlanpiacon novemberben, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak. Ehhez képest szeptemberben 2,6, októberben pedig 1,4 százalékos volt a havi drágulás mértéke.

Emiatt csökkent a drágulás üteme és az árak

Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást látunk, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok.

Sokan kivárnak a vásárlással és erre jó okuk van

A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat az is, hogy sok vevő még kivár. A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacán is. Vagyis nem elképzelhetetlen, hogy az új építésű Otthon Startos lakások miatt a használt lakások ára tovább mérséklődhet majd.

Ezt támasztják alá a decemberi adatok is

A novemberi tendenciák decemberben tovább erősödhettek: a kínálat tovább nő, a vevőjelöltek egy része pedig várja az új építésű lakások megjelenését. A szakértő szerint így nem kizárt, hogy az év vége meglepő fordulatot hoz a lakásárakban: az év elején látott erős emelkedés után akár egy enyhe korrekció is bekövetkezhet.

Mennyi a lakások négyzetméterára jelenleg Budapesten?

Budapesten a használt lakóingatlanok esetében a négyzetméterenkénti mediánérték közel 1,4 millió forint. 

  • Az V. kerület a legdrágább, 2 millió forint feletti összeggel.
  • A második és harmadik helyen van az I. és a XII. kerület, előbbinél 1,83 millió, utóbbinál 1,78 millió forint volt a négyzetméterárak középértéke december elején. 
  • A legolcsóbb városrészekben, azaz a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben ugyanakkor 800 ezer és 981 ezer forintos mediánnal számolhatnak a lakásvásárlást tervezők.
Fotó: ingatlan.com

Mennyibe kerül jelenleg Budapesten egy 60 m2-es lakás?

Az ingatlanbazar.hu kínálatában jelenleg több mint 530, Otthon Start hitelből megvásárolható, 60 m2-es ingatlan található. A legolcsóbb fővárosi lakások ebben a méretben 32 millió forinttól indulnak, méghozzá a 10. kerületben. 38 millió forintért már lehet kapni 60 m2-es lakást a XX. kerületben, 44,5 millióért pedig a 8. kerületben is. A kínálat jelentős részét az 50-70 millió forintos ingatlanok teszik ki, ezekből számos kerületben találhatunk kedvünkre valót. A legdrágább lakásokat pedig 220-230 millióért árulják, jellemzően a XII. kerületben.

 

