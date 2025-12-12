Hivatalos: ismét változnak az Otthon Start feltételei

A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent az a módosító rendelet értelmében január 1-től már nemcsak a belterületi lakásokra lehet majd felvenni az Otthon Start Program támogatott lakáshitelét, hanem zártkerti ingatlanokra is.

Ismét változnak az Otthon Start feltételei: bővül a kínálat Fotó: 123RF

Eddig csak ilyen ingatlanok megvásárlásához, építéséhez volt felvehető az Otthon Start

Az Otthon Start Program már most is lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át: a belterületi lakásokra és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra is fel lehet venni jelenleg a 3%-os hitelt. Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni, pedig számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések. Ezen változtattak egy újabb módosítással.

Ekkortól él az újabb Otthon Startos változtatás

2026. január 1-től már nemcsak belterületi ingatlanokra, birtokközpontokra és tanyákra lehet majd felvenni a kamattámogatott lakáshitelt, hanem zártkerti házakra is.

Ez nem azt jelenti, hogy minden zártkerti ingatlan megvehető lesz az Otthon Start hitellel

A támogatott hitelt a továbbiakban is csak olyan ingatlanokra lehet majd felvenni, amelyek lakóházként vannak bejegyezve, illetve amik megfelelnek a lakhatáshoz hivatalosan szükséges feltételeknek - hívja fel a figyelmet a Bank360. Ez azt jelenti, hogy csak olyan zártkerti ingatlanra lehet majd felvenni a kedvezményes hitelt, aminek a tulajdoni lapján lakóház besorolás található. Külterületi üdülő, nyaraló nem vásárolható továbbra sem Otthon Startból!

Így is több tízezer ingatlannal nő majd a kínálat

Rengeteg olyan külterületi ingatlan van, amik minden egyéb feltételnek megfelelnének, azonban a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehetne, ennek költségeiről nem is beszélve. A szakértői vélemények szerint a módosítás miatt viszont így januártól akár 30.000 zártkerti ingatlan is hitelezhetővé válik a hazai piacon.