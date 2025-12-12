Hivatalos: ismét változnak az Otthon Start feltételei

A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent az a módosító rendelet értelmében január 1-től már nemcsak a belterületi lakásokra lehet majd felvenni az Otthon Start Program támogatott lakáshitelét, hanem zártkerti ingatlanokra is.
Az Otthon Start Program már most is lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át: a belterületi lakásokra és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra is fel lehet venni jelenleg a 3%-os hitelt. Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni, pedig számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések. Ezen változtattak egy újabb módosítással.
2026. január 1-től már nemcsak belterületi ingatlanokra, birtokközpontokra és tanyákra lehet majd felvenni a kamattámogatott lakáshitelt, hanem zártkerti házakra is.
A támogatott hitelt a továbbiakban is csak olyan ingatlanokra lehet majd felvenni, amelyek lakóházként vannak bejegyezve, illetve amik megfelelnek a lakhatáshoz hivatalosan szükséges feltételeknek - hívja fel a figyelmet a Bank360. Ez azt jelenti, hogy csak olyan zártkerti ingatlanra lehet majd felvenni a kedvezményes hitelt, aminek a tulajdoni lapján lakóház besorolás található. Külterületi üdülő, nyaraló nem vásárolható továbbra sem Otthon Startból!
Rengeteg olyan külterületi ingatlan van, amik minden egyéb feltételnek megfelelnének, azonban a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehetne, ennek költségeiről nem is beszélve. A szakértői vélemények szerint a módosítás miatt viszont így januártól akár 30.000 zártkerti ingatlan is hitelezhetővé válik a hazai piacon.
A zártkert nem egy hivatalosan létező jogi fogalom, régen a termelőszövetkezetek mellett kialakított háztáji területeket hívták így. A rendszerváltás után aztán külterületként sorolták be ezeket a telkeket, de a hétköznapi nyelvben és az akkori tulajdoni lapok bejegyzéseiben a mai napig fennmaradt a zártkert elnevezés. Vagyis egy zártkerti ingatlan jogilag külterületnek minősül, amire más szabályok vonatkoznak, mint a belterületi lakóingatlanokra. Más a beépíthetőségük (kisebb), a faluk, községek, városok szélén találhatók, a közművesítésük sokszor hiányos (nincs csatorna, gáz vagy épp vezetékes víz, szemétszállítás) olcsóbbak mint a belterületi telkek, házak, hitelt azonban nem feltétlen adnak a bankok a megvásárlásukhoz. Legalábbis eddig nem adtak.
