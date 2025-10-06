Nagy a baj: betegség miatt nem tud színpadra állni Kern András

Múlt decemberben érkezett a hír, hogy a Pesti Színház Az imposztor című előadása közben rosszul lett Kern András. A színészhez mentőt kellett hívni, majd bevitték az ügyeletre, hogy kiderüljön, mi a baj. Kern András egy nappal később már úgy nyilatkozott, hogy sokkal jobban van, ám nemrég ismét lebetegedett, ami miatt a mai előadást is le kellett mondani.

Ismét lebetegedett Kern András. Fotó: TV2

Betegség miatt nem tud színpadra állni Kern András

Szinte leírni sem tudom, de sajnos kénytelen vagyok megtenni. Kern András ismét lebetegedett. Egész nyáron próbált, és higgyétek el mindent megtett annak érdekében, hogy pótolni tudja a júniusi elmaradt előadást. Szeptemberben egy alkalommal eljátszotta fergeteges sikerrel ezt a darabot, de a honlapi előadás sajnos elmarad. Betegsége nem engedi színpadra lépni. A jegyárak visszatérítését az Interticket kft. elindította. Mielőbbi, teljes és gyors gyógyulást kívánunk Kern Andrásnak!

- osztották meg az aggasztó hírt a Prodior Facebook-oldalán, ahol nem sokkal később egy újabb posztban tettek közzé további információkkal.

Kedves Közönségünk! Az Orlai produkció közlése szerint, mindent megtettek annak érdekébe, hogy a júniusban elmaradt Kalamazoo című előadást pótolni tudják, de sajnos Kern András egészségi állapotának mai radikális változása ezt nem teszi lehetővé. Sajnálatosan, az október 6-i Kalamazoo című előadásunk elmarad. Kern művész úrnak gyors gyógyulást kívánunk! A jegyárak visszatérítését az Interticket kft. elindította.

- jelentették be.

Mindez feltehetően azután történt, hogy a színész a hírek szerint vasárnap este ismét tilosban parkolt. A Mandiner szerint az esetről fénykép is készült, a geolokáció alapján a Margit körút és a Dékán utca sarkán. Egy hazai lap megkereste Kern Andrást, aki elmondta, valóban vásárolt a környéken, de nem talált parkolóhelyet, ezért állt meg az utcasarkon.