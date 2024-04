Kern Andrást továbbra sem érdeklik a közlekedési szabályok: újra tilosban parkolt

Már olvasóink előtt sem ismeretlenek Kern András parkolási szokásai, ugyanis a színművész előszeretettel parkol le ott, ahol nem lehetne. Emiatt pedig sok támadást is kap, ugyanis általában egy felháborodott járókelő ilyenkor le is fotózza az autóját, a kép pedig gyorsan körbe is járja a médiát.

Kern András ismét tilosban parkolt Fotó: Bánkuti Sándor

Legutóbbi ilyen húzása után már szabálysértési eljárást is indított Kern András ellen a rendőrség, de úgy látszik, hogy továbbra sem hajlandó az arra kijelölt helyen parkolni, ugyanis újabb lebuktató készült a csúnya szokásáról.

A Origo szerint ezúttal a Culinarisba ugrott be egyet vásárolni, közben pedig – szokás szerint – ismét a járdán állt meg a kocsijával.