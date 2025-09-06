A film, amit Kern András és Rudolf Péter sem tudtak megmenteni: Ilyen volt a 2005-ös Egy szoknya, egy nadrág

Az ezredforduló tájékán, illetve az azt követő években nehéz volt úgy moziba menni, hogy az ember évente legalább egyszer ne fusson bele egy régi, ismerős címbe. A Gyöngyössy Bence-Kabay Barna páros ugyanis a magyar filmgyártás egyik aranykorának reneszánszát kívánta előidézni ekkoriban. A rendező-producer (és vice versa) duó először még olyan Kabos Gyula-klasszikusokhoz nyúlt mint a Hyppolit, a lakáj vagy a Meseautó, és bár már azokon a filmeken is kényelmetlenül feszült a modern köntös, szép számú tömeget tudtak megmozgatni, és egyáltalán nem voltak nézhetetlenül rosszak. Mai alanyunkra ez utóbbi már kevésbé igaz. Az évtized közepén az előbb említett két úriember Kabost követően átpártolt Latabár Kálmán komédiáinak megszentségtelenítésére, és ekkor szabadult csak el igazán a pokol. 2005-ben mutatták be az 1943-as Egy szoknya, egy nadrágot, amelyben hiába fordult meg Kern András, Mucsi Zoltán, Pogány Judit vagy Rudolf Péter, teljes volt a kudarc.

A Rudolf Péter-filmek szerelmesei sem szívesen emlékeznek vissza valószínűleg a 2005-ös Egy szoknya, egy nadrág-remake-re (Fotó: Youtube)

Nem állt jól a modern köntös

A történet, nagyon hasonlóan a ’43-as Latabár-moziéhoz, szintén egy nárcisztikus, önelégült, magát minimum Brad Pittnek képzelő magyar színészről, a Rudolf Péter által megformált Sóvári Péterről szól, aki bosszúhadjáratot indít Bajor Imre Borsai Lajosa ellen, csupán azért, mert az „leripacsozta” őt. A végigsértett színművész úgy dönt, megleckézteti a rendezőt, és egy Borsai által már nagyon várt, vagyonos nőnek, a mexikói telenovellák sztárjának, Dulcinea de la Rosának adja ki magát, és szoknyát húzva teszi tönkre az általa csak „pocoknak” csúfolt férfi életét. A történetbe nem várt szerelemi szálak is beleszövődnek útközben, Borsai életét a nőnek öltözött Sóvári mellett két ukrán maffiózó is igyekszik pokollá tenni, de minden jó, ha a vége jó, látványosnak gondolt finálé keretei közt, óriási happy enddel küldi haza nézőit a direktor.

Az eredeti, 1943-as Egy szoknya, egy nadrág Latabár Kálmán-filmek egyik ékköve (Fotó: IMDB)

Rudolf Péter csak harisnya nélkül tud vicces lenni

A nemek felcserélése, tehát amikor egy férfi női ruhát ölt vagy éppen fordítva, kivételesen humoros szkeccsek és poénok táptalaja lehet, és ezt korábbról olyan esetek is bizonyítják mint Dustin Hoffman Aranyoskámja vagy Robin Williams Mrs. Doubtfire-je. A cél itt is hasonló lehetett, csak attól még, hogy az alapanyag jó, nem biztos, hogy sikerül is valami fogyaszthatót kikotyvasztani. Az Egy szoknya, egy nadrág bár vígjátékként volt beharangozva, nagy összegben mernénk fogadni, maximum csak kínjukban nevettek rajta az emberek. Hiába ékesítettek a szereplőgárdát olyan kiválóan rögtönöző és jó humorú művészek mint Rudolf Péter vagy Bajor Imre, pont abba a kellemetlen ripacskodásba csapnak át a jeleneteikben, mint amit a filmben oly gyakorta emlegetnek. Talán egyedül a Jancsó Miklós-filmekből ismert Kapa és Pepe (Mucsi Zoltán és Scherer Péter) okoznak néhány kellemes másodpercet a folytonos szerencsétlenkedéseikkel.