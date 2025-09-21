Curtist elgázolta egy autó, elhunyt a Nemzet Művésze

Életének nyolcvankilencedik évében, kedden elhunyt Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a Nemzet Művésze – tudatta a család az MTI-vel. Curtis pórul járt Ázsiában, ahogy Nánási Pál is, egy színészlegendától pedig búcsút kellett vennünk a héten.
Tájékoztatásuk szerint Buda Ferenc méltósággal viselt, hosszantartó, súlyos betegség után hunyt el szerettei körében.
Buda Ferenc 1936. november 3-án született Debrecenben. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakán 1955-ben kezdte tanulmányait, de csak 1968-ban kapott diplomát, mert 1957-ben néhány verse miatt elítélték. Emiatt 1958-tól segédmunkás, 1963-tól képesítés nélküli nevelő volt a Pest megyei Pusztavacson. 1965-től Kecskeméten általános iskolában tanított, 1971-től a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa volt, majd a Forrás szerkesztőségébe került, ahol 1986-tól a lap főmunkatársaként dolgozott. 2002-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották - írta a Bors.
Az Ázsia Expressz stábja szó szerint a lehetetlenre is felkészül egy-egy utazás előtt. Szinte már túl is biztosítják a játékot, hogy a kalandreality minden résztvevője és persze a stábtagok is ép bőrrel megússzák a nem mindennapi kalandot. De még így is elég egyetlen figyelmetlenség, egy rossz mozdulat és lecsaphat a minden sarkon ott leselkedő veszély. Curtis sem úszta meg!
Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie éppen teljes erőbedobással stoppolnak egy forgalmas út szélén, amikor megtörténik a baj. A rapper nem elég körültekintő és a nagy akarásnak szó szerint nyögés lesz a vége. „Fellökött!” – mondja fájdalmas arccal a rapper, miközben Judie rémülten kiabálva reagál a látottakra:
„Atti, ba**d meg! Nézzél körbe, mielőtt kijössz! Nem ez az életünk! Az életünk ezen kívül van és maradj életben, ba..ki!” – kiabál az adásban rémülten Judie, aki sokkal inkább hallotta, mintsem látta, ahogy Curtist elsodorja egy jármű.
„Miközben stoppoltam, csak egy csattanást, vagy puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált… Odafordultam és azt láttam, hogy elvitte Attit…” – mondja az Ázsia Expressz kamerájának Curtis felesége, miközben a rapper láthatóan fájdalmakkal küzdött.
Húsz év után ismét az RTL Reggeliben köszönti a nézőket a népszerű műsorvezető. Ábel Anita – a közönsége nagy örömére – újra a reggeli órák meghatározó alakja lesz, és friss lendületet hoz a műsorba.
Húsz év alatt az ember rengeteget változik. Sok minden megy keresztül rajtunk, más-más élethelyzetekkel találkozunk, ami formál és fejleszt bennünket. Nem lehet összehasonlítani a húsz vagy inkább huszonöt évvel ezelőtti énemet a mostanival. 2000-től 2005-ig voltam a Reggeliben, akkor egy huszonöt éves lány voltam, akinek még nem volt gyereke, nem volt családja, találkozott már élethelyzetekkel, de teljesen más energiája volt
– kezdte a hot! magazinnak a műsorvezető.
„Most viszont az az Ábel Anita ül itt, aki az elmúlt huszonöt évben rengeteget megélt, sok mindent elért, le is tett valamit az asztalra, hangja és véleménye is van. Ezt a két embert egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Aki az elmúlt huszonöt évben követte a munkásságomat, az láthatta ezt a folyamatos fejlődést. Anya lettem – a gyerekem már 17 éves –, elváltam, újra társra találtam; teljesen más vagyok, mint akkor voltam” – fogalmazott Ábel Anita.
Drámai hír érkezett a héten: 89 éves korában elhunyt Robert Redford színész! A világsztárt saját otthonában, Utah-ban érte a halál. A szomorú hírt Cindi Berger jelentette be.
Robert Redford a hatvanas években kezdte a karrierjét, és gyakorlatilag a haláláig aktív maradt. Színészként és rendezőként is emlékezetes alkotásokat köthetünk a nevéhez. Az első sikert alighanem a Butch Cassidy és a Sundance kölyök jelentette számára 1969-ben, bár már első filmje, az 1962-es Háborús vadászat is reflektorfénybe helyezte. Ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel összebarátkozott. Hét közös filmet készítettek, ezekben Pollack már a rendezői feladatokat látta el.
Redford 1980-ban sikeresen debütált rendezőként és producerként is az Átlagemberek című drámával, mely három Oscar-díjat gyűjtött be, a legjobb film, legjobb rendezés, valamint a legjobb mellékszereplő díját is odaítélték. Redford végül közel 60 filmnek és sorozatnak volt a producere, tízet rendezett. Színészként összesen 86 produkcióban tűnt fel.
Kisebb-nagyobb napégések, enyhe ételmérgezés, némi láz… Ez volt eddig Ördög Nóra, Nánási Pál, Mici és Venci mérlege, ami egészen jónak és szerencsésnek mondható, hiszen idén már az Ázsia Expressz hatodik évada fut a TV2 képernyőjén. A nagy számok törvénye azonban idén érvényesült. Nánási Pált egy majom harapta meg a forgatáson, most pedig kiderült, hogy szüksége volt még egy orvosi beavatkozásra. A Nánázsia vlog legfrissebb epizódjában a fotóművész beavatta követőiket a kellemetlen helyzetbe, melynek megoldása nem tűrt halasztást.
„Éppen játszadozom a gondolattal, hogy milyen érzés lesz Indonéziában megtapasztalni a fogorvost. Ugyanis ma reggel arra ébredtem, hogy az a kis pótlás, ami tizenöt éve a helyén volt, most gondolta úgy, hogy elenged. Az elmúlt perceket ezért azzal töltöttem, hogy fogorvost keresek. Tudniillik a mosolyom egy kicsit sérült. Ez az utolsó programpont, amit szerettem volna itt magamnak, de remélem, meg tudom oldani…” – mondta Nánási Pál, aki nem sokkal később már egy fogorvosi székben ült, majd a videó végén az eredményt is megmutatta. Ázsia Expressz ide, vagy oda, a tökéletes mosoly elengedhetetlen.
