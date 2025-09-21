Curtist elgázolta egy autó, elhunyt a Nemzet Művésze

Életének nyolcvankilencedik évében, kedden elhunyt Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a Nemzet Művésze – tudatta a család az MTI-vel. Curtis pórul járt Ázsiában, ahogy Nánási Pál is, egy színészlegendától pedig búcsút kellett vennünk a héten.

A Nemzet Művésze elhunyt kedden (Fotó: Freepik)

Tájékoztatásuk szerint Buda Ferenc méltósággal viselt, hosszantartó, súlyos betegség után hunyt el szerettei körében.

Buda Ferenc 1936. november 3-án született Debrecenben. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakán 1955-ben kezdte tanulmányait, de csak 1968-ban kapott diplomát, mert 1957-ben néhány verse miatt elítélték. Emiatt 1958-tól segédmunkás, 1963-tól képesítés nélküli nevelő volt a Pest megyei Pusztavacson. 1965-től Kecskeméten általános iskolában tanított, 1971-től a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa volt, majd a Forrás szerkesztőségébe került, ahol 1986-tól a lap főmunkatársaként dolgozott. 2002-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották - írta a Bors.

Curtist elütötte egy autó

Rémisztő, ami Curtisszel történt (Fotó: Bors)

Az Ázsia Expressz stábja szó szerint a lehetetlenre is felkészül egy-egy utazás előtt. Szinte már túl is biztosítják a játékot, hogy a kalandreality minden résztvevője és persze a stábtagok is ép bőrrel megússzák a nem mindennapi kalandot. De még így is elég egyetlen figyelmetlenség, egy rossz mozdulat és lecsaphat a minden sarkon ott leselkedő veszély. Curtis sem úszta meg!

Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie éppen teljes erőbedobással stoppolnak egy forgalmas út szélén, amikor megtörténik a baj. A rapper nem elég körültekintő és a nagy akarásnak szó szerint nyögés lesz a vége. „Fellökött!” – mondja fájdalmas arccal a rapper, miközben Judie rémülten kiabálva reagál a látottakra:

„Atti, ba**d meg! Nézzél körbe, mielőtt kijössz! Nem ez az életünk! Az életünk ezen kívül van és maradj életben, ba..ki!” – kiabál az adásban rémülten Judie, aki sokkal inkább hallotta, mintsem látta, ahogy Curtist elsodorja egy jármű.

„Miközben stoppoltam, csak egy csattanást, vagy puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált… Odafordultam és azt láttam, hogy elvitte Attit…” – mondja az Ázsia Expressz kamerájának Curtis felesége, miközben a rapper láthatóan fájdalmakkal küzdött.