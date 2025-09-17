Ázsia Expressz: Curtis agya úgy elborul, hogy káromkodva dobálózni kezd

Már az előző játéknapon megint negatív hullámba került curtis-judie-osszeomlas-konnyek">Curtis és felesége, amikor szívüket-lelküket beleadták a Joker játékba, Judie még sérüléseket is szerzett, de a végén egy rossz döntés következményeként ez a Joker elúszott számukra. Az Ázsia Expressz 2025 mai adásában folytatódik rossz sorozatuk, pedig úgy indulnak el, hogy olyan pozícióban kell befutniuk, hogy ne kellejen szállást keresniük.

Az Ázsia Expressz műsor váratlan helyzetei, a feszültség néha Curtist és feleségét is kiborítja (Fotó: TV2)

Curtist védi felesége az Ázsia Expresszben

Eddig se a stoppolás volt a rapper kedvence a játékban, abban sem igazán állt mellettük Fortuna, pedig erre céljuk eléréséhez nagy szükségük lett volna. De az Ázsia Expressz varázsa éppen abban rejlik, hogy a sztárokat váratlan és kiszámíthatatlan helyzetek elé állítja, amire különbözően reagálnak, ki hogy, a vérmérséklete szerint. És persze az sem mindegy, hogy előző este jó szállásuk volt-e, jól laktak-e. Curtis – aki egyébként sokakat kellemesen meglepett eddig a viselkedésével a műsorban – sosem végtelen türelméről volt híres és hát a műsorban is hallottuk már párszor káromkodni. A mai nap, a mai játék is nagyon megviseli idegszálait. Na de visszatérve a stoppolásra, az első ilyen helyzetben két autót is elvisznek előlük, mire a rapper összetépi a kezében lévő papírokat, kiabálva, hogy elég volt és Curtis válogatott káromkodásba csomagolja véleményét. Így nekiindulni egy játéknak Judie szerint nem jó, ami rá is nyomja a bélyegét a játékukra.

Curtis agya elborul, amikor ma sem áll mellé a szerencse (Fotó: TV2)

Az ma az egyik feladat, hogy egy kiválasztott, érzelmet mutató maszkkal egy helyihez oda kell menniük, nem szólalhatnak meg angolul, az érzést elmutogatva meg kell értetniük magukat, és meg kell tudniuk rá az indonéz kifejezést. És ahogy megszokhatták már a nézők, Curtiséknek most sem volt szerencséjük, ugyanis hiába mondják be az adott érzelem nevét indonéz nyelven, sokadik próbálkozásra sem tudtak beletrafálni a befutó címét tartalmazó szalagba. A rapper agya itt végképp elborul, előbb belerúg valamibe, majd messzire hajítja a hátizsákját, miközben kocsisokat megszégyenítő káromkodásba kezd, amit sokáig abba sem tudott hagyni. Judie folyamatosan próbálja nyugtatni.

Én tudom, hogy van egy ilyen rossz oldala, de én ezt elfogadtam vele együtt, tudom kezelni. Nem szeretném, ha azt gondolnák róla, hogy ő egy idegbeteg, csúnyán beszélő valaki!

– mondja Judie.