Ábel Anita: Férjhez mentem!

Húsz év után ismét az RTL Reggeliben köszönti a nézőket a népszerű műsorvezető. Ábel Anita – a közönsége nagy örömére – újra a reggeli órák meghatározó alakja lesz, és friss lendületet hoz a műsorba.
"Húsz év alatt az ember rengeteget változik. Sok minden megy keresztül rajtunk, más-más élethelyzetekkel találkozunk, ami formál és fejleszt bennünket. Nem lehet összehasonlítani a húsz vagy inkább huszonöt évvel ezelőtti énemet a mostanival. 2000-től 2005-ig voltam a Reggeliben, akkor egy huszonöt éves lány voltam, akinek még nem volt gyereke, nem volt családja, találkozott már élethelyzetekkel, de teljesen más energiája volt" – kezdte a hot! magazinnak a műsorvezető.
"Most viszont az az Ábel Anita ül itt, aki az elmúlt huszonöt évben rengeteget megélt, sok mindent elért, le is tett valamit az asztalra, hangja és véleménye is van. Ezt a két embert egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Aki az elmúlt huszonöt évben követte a munkásságomat, az láthatta ezt a folyamatos fejlődést."
Anya lettem – a gyerekem már 17 éves –, elváltam, újra társra találtam, férjhez mentem; teljesen más vagyok, mint akkor voltam.
Ábel Anita a pályafutása során már többször is vezetett reggeli műsorokat televízióban és rádióban egyaránt, így jól ismeri a korán kelés ritmusát. Számára ez egyáltalán nem jelent problémát, sőt már-már természetes része a napjainak.
"Sosem alszom sokáig, mivel van egy gimnazista lányom, így a hétköznapokban is korán kelek, ezért a reggeli műsorokhoz is könnyen alkalmazkodom, ez sosem okozott problémát. Nagyon szeretem a reggeleket; nem tartom jó ötletnek végigaludni a délelőttöt, mert így elmegy a fél nap" – mesélte az édesanya.
"Van már rutinom is, hiszen a 2000-es évek elején a Danubius Rádióban vezettem reggeli műsort, majd később a Live TV-ben is. Ez nem egy könnyű műfaj, de a felelősség, hogy mit közvetítek a képernyőn át, izgalmas és felemelő. Imádom az ébredező város légkörét, az élő adásnál pedig nincs jobb érzés."
Ábel Anita podcastot is vezet a Palikék világa YouTube-csatornán, emellett a tévés Reggelin kívül jógát oktat és színházi előadásokban is szerepel. Mindeközben tudatosan időt szakít a pihenésre és a kikapcsolódásra is, hogy feltöltődjön.
"Számomra a jóga igazi kikapcsolódás, és erről semmilyen szinten nem mondok le. Bár órát tartok vagy tábort vezetek, mindig képes vagyok pihenni a jógán keresztül, így ez mára az életem egyik fontos része lett. Az idei őszre hoztam egy tudatos döntést is: nem vállaltam el minden felkérést, mert éreztem, hogy túl sokat venne el a már meglévő feladataimtól. A Reggeli, a podcastom, a színházi előadások, valamint a jógaórák mind energiát igényelnek. Mindent úgy szervezek, hogy ne menjen a családom rovására, és feltöltődjek mentálisan és fizikailag is "– szögezte le Ábel Anita
Anitán kívül két új műsorvezető csatlakozik a Reggeli csapatához, Jakupcsek Gabriella és Szujó Zoltán személyében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.