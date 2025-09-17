Ábel Anita: Férjhez mentem!

Húsz év után ismét az RTL Reggeliben köszönti a nézőket a népszerű műsorvezető. Ábel Anita – a közönsége nagy örömére – újra a reggeli órák meghatározó alakja lesz, és friss lendületet hoz a műsorba.

Ábel Anita fiatalon kezdte, most pedig húsz év után tér vissza az RTL Reggelibe (Fotó: RTL / hot! magazin)

"Húsz év alatt az ember rengeteget változik. Sok minden megy keresztül rajtunk, más-más élethelyzetekkel találkozunk, ami formál és fejleszt bennünket. Nem lehet összehasonlítani a húsz vagy inkább huszonöt évvel ezelőtti énemet a mostanival. 2000-től 2005-ig voltam a Reggeliben, akkor egy huszonöt éves lány voltam, akinek még nem volt gyereke, nem volt családja, találkozott már élethelyzetekkel, de teljesen más energiája volt" – kezdte a hot! magazinnak a műsorvezető.

"Most viszont az az Ábel Anita ül itt, aki az elmúlt huszonöt évben rengeteget megélt, sok mindent elért, le is tett valamit az asztalra, hangja és véleménye is van. Ezt a két embert egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Aki az elmúlt huszonöt évben követte a munkásságomat, az láthatta ezt a folyamatos fejlődést."

Anya lettem – a gyerekem már 17 éves –, elváltam, újra társra találtam, férjhez mentem; teljesen más vagyok, mint akkor voltam.

Ábel Anita lánya mellett könnyebb a reggeli kelés

Ábel Anita férje mellett találta meg a boldogságot (Fotó: archív / hot! magazin)

Ábel Anita a pályafutása során már többször is vezetett reggeli műsorokat televízióban és rádióban egyaránt, így jól ismeri a korán kelés ritmusát. Számára ez egyáltalán nem jelent problémát, sőt már-már természetes része a napjainak.

"Sosem alszom sokáig, mivel van egy gimnazista lányom, így a hétköznapokban is korán kelek, ezért a reggeli műsorokhoz is könnyen alkalmazkodom, ez sosem okozott problémát. Nagyon szeretem a reggeleket; nem tartom jó ötletnek végigaludni a délelőttöt, mert így elmegy a fél nap" – mesélte az édesanya.

"Van már rutinom is, hiszen a 2000-es évek elején a Danubius Rádióban vezettem reggeli műsort, majd később a Live TV-ben is. Ez nem egy könnyű műfaj, de a felelősség, hogy mit közvetítek a képernyőn át, izgalmas és felemelő. Imádom az ébredező város légkörét, az élő adásnál pedig nincs jobb érzés."

Ábel Anita RTL Reggeli munkája mellett több elfoglaltságot is magáénak tudhat (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Ábel Anita családja mellett: így találja meg az egyensúlyt a munkában és otthon

Ábel Anita podcastot is vezet a Palikék világa YouTube-csatornán, emellett a tévés Reggelin kívül jógát oktat és színházi előadásokban is szerepel. Mindeközben tudatosan időt szakít a pihenésre és a kikapcsolódásra is, hogy feltöltődjön.