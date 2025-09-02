De mégis mi baja velük? Robert Redford elárulta: ezeket a filmszerepeit gyűlölte a legjobban

Robert Redfordot olyan amerikai nagyágyúk mellett tartjuk számon, mint Paul Newman, Clint Eastwood, Burt Reynolds vagy Dustin Hofmann, pedig a színész saját bevallása szerint világ életében kerülte a rivaldafényt és sosem akart akkora sztár lenni, amekkora aztán vált belőle. Filmográfiája megközelíti a 100 produkciót is, azonban ezek között van két olyan alkotás, amit állítása szerint ki nem állhatott. Esetében ez nem meglepő, hiszen legtöbb filmjével rendkívül kritikus és elégedetlen, ezalól egyedüli kivétel az 1973-as A nagy balhé.

Bár a Robert Redford filmek legendásak, a színész nem bánik kesztyűs kézzel saját magával sem (Fotó: Entertainment Pictures)

Robert Redford megbánta, hogy elvállalta

Az első számú film, amit ki nem állhatott az F. Scott Fitzgerald regényéből készült A nagy Gatsby volt. Redford a címszerepet, Jay Gatsby-t alakította, aki fényűző partikkal igyekszik kitölteni a lelkében tátongó űrt és felhívni magára egykori szerelme, Daisy figyelmét. Az Oscar-díjas színész nem nyilatkozott elismerően a Jack Clayton rendezésében készült filmről. A karaktert egydimenziósnak találta és úgy érezte a játék “kiszívja belőle a lelket”. Elmondása szerint Gatsby-nek van egy olyan mesterkélt oldala, amivel ő maga nem tudott azonosulni, ez pedig megnehezítette az alakítást. Sajnálatos módon ez meg is látszik Redford szokatlanul merev játékán.

Robert Redfordot még Mia Farrow sem tudta jobb kedvre deríteni (Fotó: Entertainment Pictures)

Távol Afrikától és Meryl Streeptől

A Távol Afrikától, melyet Sydney Pollack rendezett és Robert Redford mellett olyan nevek játszottak benne, mint a Kramer kontra Kramer sztárja, Meryl Streep, vagy Klaus Maria Brandauer egy másik problémás darabja a színész karrierjének. A film felejthetetlenül gyönyörű romantikus jelenetekkel ajándékozott meg minket, például egészen biztos, hogy a hölgyek közül sokan a fél vagyonukat odaadnák, ha Robert Redford sajátkezűleg mosná meg a hajukat. Ennek köszönhetően 1986-ban 7 Oscar-díjat is bezsebelt, bár Redford még csak jelölést sem kapott. A romantikus jeleneteknek és a két színész közötti legendás kémiának köszönhetően történhetett meg, ami miatt Robert Redford keserű szájízzel emlékszik vissza a forgatásra. A két főszereplő ugyanis elkezdett egyre közelebb kerülni egymáshoz, amit a rendező Sydney Pollack nem nézett jó szemel, így a Folyó szeli ketté sztárjának örök tüske maradt a Távol Afrikától.