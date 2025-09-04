Ördög Nóra egy titkos, bizarr csoport tagja lett

Aki járt már Ázsiában, és leginkább a nem turisták által látogatott helyeket részesítette előnyben, tudhatja, hogy a hasmenés, nem opcionális eshetőség, hanem szinte már kötelezően velejárója a kalandnak. Nem, nem azért, mert arrafelé minden koszos, vagy fertőző, inkább csak arról van szó, hogy az európai gyomor számára komoly kihívásokat és meglepetéseket tartogat a helyi konyhaművészet. Az Ázsia Expressz rutinosabb magyar stábtagjai tisztában is vannak ezzel, hiszen több olyan évad is a hátuk mögött van, amikor tucatjával döntötte le őket a lábukról egy hurutos bélfertőzés, vagy egy rosszul megválasztott, helyi kifőzdében elfogyasztott fűszeres ebéd. Sőt, a Nánázsia legújabb epizódjából most az is kiderült, hogy Ördög Nóra és a stáb már évek óta egyfajta játékot, vagy inkább rizikó alapú vetélkedőt kanyarított a hányásos, hasmenéses állapot köré.

Ördög Nóra attól tart, hogy ki kell majd lépnie a titkos csoportból (Fotó:YouTube)

Ördög Nóra: „Azért itt lehet, hogy kilépés lesz a csoportból”

Az Ázsia Expressz hatodik szériájához kapcsolódó Nánázsia ötödik epizódjában történt, hogy Ördög Nóra az őt kísérő kisebb stáb társaságában ellátogatott egy indonéziai kávézóba, ahol olyan teát mértek, melynek állítólag komoly, „felokosító” hatása van. A tehéntej alapú masala teát mindannyian ki is próbálták és ekkor került szóba az a titkos csoport, melyből úgy lehet „kiesni”, hogy az ember hasmenést vagy hányást produkál a forgatás hetei alatt. Az Ázsia Expressz műsorvezetője erről így mesélt: „Azért itt lehet, hogy kilépés lesz a csoportból” – mondta a kamerába Ördög Nóra, majd megmagyarázta, hogy ez pontosan mit is jelent.

Ördög Nóra és a saját stábja megkóstólták a különleges helyi teát (Fotó: YouTube)

„Azok vannak benne, akik még nem lettek rosszul a forgatás alatt”

„El kell magyaráznom, hogy mi is ez a csoport és mit is jelent a kilépés. Az Ázsia Expressz alatt gyakran fordul elő, hogy gyomorbántalmak kínozzák a stábtagokat. Ezért alapítottunk egy csoportot, amelyben azok vannak benne, akik még nem lettek rosszul a forgatás alatt és nem ment a hasa. Az, aki nem tudta tartani és sajnálatos módon baleset érte a forgatás alatt, az sajnos kilép a csoportból.”

Általában az Ázsia Expressz forgatásának végére viszonylag kevesen maradnak ebben a csoportban.

„Velem egyébként ilyen még nem történt. De ha megisszuk ezt a friss, tehéntejes, masala teát, amitől ráadásul még meg is okosodunk, előfordulhat, hogy valaki kilép a csoportból” – avatta be a titkos csoport titkába a Nánázsia nézőit Ördög Nóra.