Ázsia Expressz: Döntött az orvos Metta és Levente nem folytathatják a játékot

Az Ázsia Expressz csütörtöki adásában már nem „csak” Dulin Metta könnyei folytak, de az egyik feladatnál már a társa, Lakatos Levente is elsírta magát, aki nagyon aggódott a kőgazdag lány egészségéért. Metta ugyanis ismét elesett, és képtelen volt talpra állni. Akkor is forogtak a kamerák, amikor az író-influenszer orvosért kiáltott. A stáb dokija pedig nem kertelt. Kijelentette, hogy Mettának a nap folyamán el kell gondolkodnia azon, hogy kimondja, nem folytatja tovább a komoly fizikai megterhelést jelentő versenyt. Az egykori élsportoló akkor még kapott egy gyors, helyi kezelést, hogy célba tudjon érni, de…

Dulin Metta fájdalmai egyre erősödtek. Az Ázsia Expressz számára már nem biztonséágos (Fotó: TV2)

Drámai bejelentést tett Ördög Nóra az Ázsia Expressz hajsza előtti estéjén

No, de ne rohanjunk ennyire előre. Eljött ugyanis az Ázsia Expressz második hetének azon szakasza, amikor a játékospárok egy helyi szállodában összegyűlnek, hogy átbeszéljék a hét eseményeit és Ördög Nóra az aznapi eredmények tükrében kihirdesse, melyik két páros lett a másnapi biztos hajszázó. A kemény és küzdelmes nap után végül a Németh Kristóf-Mészáros Árpád Zsolt és a Tallós Rita-Barbinek Paula alkotta párosok térhettek nyugalomra azzal a „boldog” tudattal, hogy másnap egy irgalmatlanul kemény hajszában kell megküzdeniük a játékban maradásért. Mindezek előtt azonban történt valami, ami az Ázsia Expressz korábbi öt évadában még soha. A bejelentés pedig, alapjaiban változtatta meg a verseny képét. Ördög Nóra egy kis figyelmet kért a párosoktól és elárúlta, hogy Dulin Metta és Lakatos Levente nem folytathatják az Ázsia Expresszt.

„Metta nincs jó állapotban. Sajnos egy szomorú hírt kell közölnöm. Konzultálva az orvossal, az a döntés született, hogy sajnos nem folytathatjátok a versenyt.

„Olyan állapotban van a lábad Metta, hogy egyértelműen komolyabb orvosi beavatkozásra van szükséged. Az is egyértelmű, hogy nem bírnál már ki több hajszát, vagy küldetést és nincs értelme az egészséged további kockáztatásának. Tudom, hogy te a végsőkig küzdenél és kitartanál, de itt van az a pont, ahol nekünk kell közbeavatkoznunk” – közölte az Ázsia Expressz műsorvezetője a megdöbbent csapattal.