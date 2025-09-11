Ázsia Expressz: Mi történt? Rendőrkézre kerültek a Bódi tesók

Az TV2 Ázsia Expressz kalandja bizony nem a leányregényeken nevelkedett, finom lelkű úri fiúk és -lányok „sportja”. A feszített tempójú küzdelem során ugyanis elég egy rosszul megválasztott szálláshely, vagy egy gyenge pillanat és a versenyzők máris rendőrök gyűrűjében találhatják magukat. Volt erre példa 2023-ban Mexikóban, amikor Alekosz és Varsányi Réka tévedtek rossz környékre, miközben szállást próbáltak találni maguknak éjszakára. De rendőri intézkedésre került sor 2024-ben Tajvanon is, amikor Krausz Gábor gyanúsan viselkedett a helyiek szerint, amire egy rendőr, meglehetősen rosszul reagált. Idén pedig a Bódi tesók kerültek slamasztikába.

Alekosz és Varsányi Réka a 2023-as Ázsia Expressz forgatásán kerültek nehéz helyzetbe (Fotó:Bors)

Alekosz és Réka is fegyveres rendőrökkel néztek farkasszemet az Ázsia Expressz forgatásán

Mielőtt azonban elárulnánk, mi is történik pontosan az Ázsia Expressz 2025 csütörtöki adásában, idézzük fel a fent említett, két rázós esetet. Kezdjük mindjárt Alekosz és Varsányi Réka „kalandjával”, ami 2023-ban, Mexikóban esett meg velük. A játékospár csupán szállást szeretett volna kapni egy láthatóan gazdag környéken, de… „Éppen szállást kerestünk, de ezúttal sem ment túl jól, úgyhogy az esélytelenek nyugalmával kopogtattunk be a házakba, hátha befogad minket valaki. Még viccelődtünk is Alekosszal, hogy ha így folytatjuk, az utcán fogunk aludni, de arra mi sem számítottunk, ami ezután következett. Hirtelen 4-5 autónyi fegyveres rendőr fogott közre minket, és a stábunkat is” – mesélte akkor Réka.

Mondanom sem kell, hogy a kezem-lábam remegett, rettenetesen féltem, pedig tudtam, hogy nagy baj nem lehet, hiszen vigyáznak ránk, ez pedig csak egy nagy félreértés…”

- elevenítette fel az esetet Varsányi Réka.

Krausz Gáborra a tajvani rendörök fogtak fegyvert (Fotó: Tv2)

Krausz Gábor: „Lökdösni kezdett, kiabált velem!”

Tavaly Krausz Gábor keverte magát bajba Tajvanon, ahol az egyik sikertelen stoppolás során csúnyán kiakadt, emiatt fegyvert is fogtak rá. Krausz Gábor később így emlékezett a történtekre. „Tisztában voltam vele, hogy Tajvanon szigorú szabályok vonatkoznak a stoppolásra, hiszen felkészítettek rá minket, de az is világossá vált, hogy ha a járdán maradok, egyszerűen nem vesznek rólam tudomást az autósok. Ekkor szállt meg a gondolat, hogy ha szabálysértést követek el, valaki biztosan rendőrt hív, és az járt a fejemben, hogy ahogyan az előző országban, itt is megtörténhet, hogy éppen egy járőrautó vihet el a célig. Valójában ezért kezdtem el az úttesten stoppolni, bár belátom, egy ponton elszalad velem a ló” – kezdte akkor a sztárséf, aki ugyan célt ért, de nem azt kapta, amire számított, hiszen a kiérkező járőr fegyvert rántott és ordibálni kezdett a szabálytalankodó Gáborral, aki ekkor már feltartott kézzel állt előtte: „Itt véget is érhetett volna a történet egy szebb világban, de valójában csak ekkor kezdődött. A fegyverrel hadonászó rendőr letetette a kamerát, és még a felvételt is el akarta kobozni. Közben pedig lökdösni kezdett, kiabált velem majd egy ponton olyan ideges lett, hogy elsírta magát.

Na, ekkor már tényleg halálfélelmem volt, hiszen világossá vált, hogy egy lelkileg instabil fickóval állok szemben, aki egy fegyverrel fenyegetőzik az orrom előtt”

– nyilatkozta lapunknak tavaly a sztárséf, akit végül az Ázsia Expressz producere és a helyi rendőrkapitány mentett ki szorult helyzetéből. Krausz Gábor később belátta, hogy hibázott és bocsánatot kért minden érintettől.