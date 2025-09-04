Az Ázsia Expressz legkeményebb feladatát kapják a versenyzők, a 64 éves Tallós Rita az életéért küzd: „Azt hittem, összeesik az anyám”

Eddig is bővelkedett a kaland reality 2025-ös évada érzelmi viharokban, de a mai adás mindent visz. Az Ázsia Expressz legnehezebb napján kellett bizonyítania a játékosoknak, ami miatt a legkomolyabb feszültség uralkodott.
Még csak a kaland-reality ötödik adásánál tartunk, de máris túl vagyunk több veszekedésen, több egymásnak feszülésen, több kiakadáson, és néhányszor a könnyek is eleredtek a játékosoknál. Az biztos, az Ázsia Expresszben idén is kilépnek komfortzónájukból a versenyzők, olyan extrém körülményekben teljesítenek nehezebbnél-nehezebb feladatokat, amilyennel eddig még sosem találkoztak. A mai adásban az eddigi legmegterhelőbb kihívás elé állnak a szereplők, egy-egy 20 kilós zsákkal a nyakukban kell célba érniük, ami nyilván legjobban a 64 éves, ráktúlélő Tallós Ritának a legnehezebb, hiszen daganatos betegsége miatt fél tüdőlebenyét kivették. A lánya, Paula csak annyit kért tőle, magával foglalkozzon, vigyázzon magára.
„Rajtunk van a hátizsák, rajtunk van az agyag, azt hittem összeesik az anyám” – vallja be Barbinek Paula. „Nem volt jó, nagyon nem volt jó!”
Menetelés közben pedig egyszer csak Tallós Rita megjegyzi, hogy mégiscsak a temető lenne a jobb választás…
Én azt hittem, hogy ez sokkal könnyebb, amikor bevállaltam, hogy ez egy kaland. De a kaland szó maga olyan messze van ettől a borzalomtól, amit átélünk… Az, hogy ezt én ennyi idősen végigcsinálom, úgy gondolom, elképesztő próbatétel számomra, büszke vagyok magamra. Ha nem lenne a lányom, nem tudnám végigcsinálni!
