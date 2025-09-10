Tízmilliós adósság nyomta a Bódi tesók vállát: "Mondtam, hogy feladom!"

Nem titok ma már, hogy egykor sokaknak okoztak nehézségeket, ami számos problémával szembesítette őket. Ahogy a Bódi tesók megfogalmazzák, az általuk kínált termékeket túlzott áron értékesítették, de ma már tudják, hogy hibáztak. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, most, a TV2 Ázsia Expresszében pedig az emberi oldalukat is megmutathatják.

Bódi tesók: ma már önmagukat adják - Fotó: TV2 / hot! magazin

"Jószívű, becsületes, hűséges, de csibész gyerekek is vagyunk" – jellemezte saját magukat Hunor.

Az apaság és a szerelem formálta őket – ilyen ma a Bódi tesók élete

Mindketten szerelmes férfiak, ráadásul Bódi Megyer gyerekei már most fontos részei az életének: két kislánya van, az ötéves Bella és a másfél éves Zoja. Hiába fiatalok hát az ikrek, korán lekötötték magukat.

"Huszonöt évesen lettem apa. Életem legcsodásabb dolga, ami történhetett velem. Bár kicsit komolyabb lettem, de mégis maradtam az a kis hülye gyerek, aki vagyok. Élvezetes így gyermekeket nevelni, mert nálam a nevelés nem merül ki a szigorban. Csak szeretem őket szívből" – magyarázta Megyer, aki kilenc éve van együtt a feleségével, a legnagyobb támaszával.

Hunor sem tétlenkedett a közelmúltban ezen a téren, ő már hét éve él komoly párkapcsolatban.

"Nekem két ember van az életemben, akiért bármelyik pillanatban meghalnék: az egyik Megyer, a másik otthon vár, ő Petra. Iránta azt érzem, hogy sokkal jobban szeretem őt, mint saját magamat" – ecsetelte.

Rengeteg közös kalandjuk volt már - Fotó: TV2 / hot! magazin

Bódi tesók: Amikor már feladták volna, a szerelmük mentette meg őket

A két nő tehát igazi támasz Bódi tesók számára, amire bizony korábban volt is szükség, amikor az ikrek a Covid alatt csődbe mentek. Amikor a tesók már rég feladták volna, Bódi Megyer felesége és Bódi Hunor párja mindig ott álltak mellettük.

"Az kemény volt; már volt gyerekem, és rossz volt látni, hogy fenn kellene tartanom egy családot, és a feleségem az apósomra néz fel jobban" – kezdte Megyer.

Akkortájt kezdtek motivációs előadásokba, ám eleinte semmi sikert nem arattak.

"Tízmilliós tartozásunk volt" – vette át a szót Hunor – "mondtam Petrának, hogy feladom. De megölelt, a szemembe nézett, és azt mondta, hogy fejezzem be: ő az igazi Bódi Hunort akarja látni!