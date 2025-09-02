Ázsia Expressz: Dulin Metta kipakolt az első, pokoli éjszakáról

Metta és Levente derekasan küzdöttek az Ázsia Expressz 2025 rendhagyóra sikeredett nulladik napján, hiszen a verseny tényleges elindulása előtt már komoly küzdelmek vették kezdetét. A párosoknak ugyanis egy „helyi erő” segítségével, a tengeren keresztül kellett eljutniuk Ördög Nórához, aki egy luxusszállodában várta őket. Metta szerencsés sorsának köszönhetően nem csak szereti a luxust, de volt is már benne része bőven, így amikor Lakatos Leventével elolvasták az Ázsia Expressz műsorvezetője által írt feladatismertető levelet, felvillanyozva indultak a cél felé. Hiszen biztosra vették, hogy remek első éjszaka vár rájuk.
Ördög Nóra azonban jó szokásához híven, tartogatott egy kis meglepetést az Ázsia Expressz játékosai számára. Úgy döntött, hogy nyolc szoba helyett, csak hatot foglal a szállodában, míg kettőt egy finoman szólva is lepukkant motelben bérelt ki a utolsó két helyen érkező páros számára. Mivel Dulin Metta és Lakatos Levente két hátráltatást is kapott a társaiktól, ők bizony nem futottak jó időt még úgy sem, hogy harmadikként indulhattak az első megpróbáltatásra. Metta most lapunknak idézte fel a Malajziában töltött első éjszaka történéseit. „Az igazság az, hogy a sok hátráltatás után meg sem fordult a fejemben, hogy Nóri nem a mi nevünket fogja másodszorra kimondani – kezdte a Borsnak a Kőgazdag fiatalok sztárja.
Vagyis tudtam, hogy Levente és én megyünk a „kutyaólba” az első éjszaka. Mert hogy mi magunk között így neveztük a szállást, amit Ördög Nóra, nagylelkűen vityillóként promózott a felvételen.
– fejtette ki Metta, majd tovább részletezte megpróbáltatásaikat: „Egy bulinegyed kellős közepén volt a szállás, tehát az éjszakát, nulla alvással töltöttem. Persze a telefonjainkat elvették, így azt sem tudtam, hány óra van. Ezért aztán leosontam a portára, ahol már értelemszerűen nem volt senki, hiszen nem egy divatos szálloda volt ez, ahol huszonnégy órás portaszolgálat van. A lényeg, hogy megfogtam az órát és felvittem magammal a szobába. Úgy voltam vele, hogy majd reggel visszacsempészem. Ezért tudtam éjjel, hogy hány óra van épp” – mesélte most már nevetve a Kőgazdag fiatalok sztárja, aki a lidérces éjszaka egy pontján hívatlan vendégeket kapott.
„Ez az óra, nagyjából három órát mutatott, amikor arra lettem figyelmes, hogy kopogtatnak az ajtónkon. Levente aludt és meg sem rezzent. Fiatalok jöttek a buliból és kérdezték, hogy nincs-e nálam még egy kis pia, mert ők még nagyon élték a bulit. Kicsit csalódottak voltak a nemleges válaszom hallatán, de beletörődtek és sarkon fordulva otthagytak” – idézte fel Dulin Metta, aki hozzátette, másnap reggel kissé borúsan látta a jövőjét, de felszívta magát és megfogadta, ennél csak jobb szállásokon hajtja majd álomra a fejét az Ázsia Expressz 6. évadának folytatásában. Hogy ezt a fogadalmát mennyire tudta betartani, az kiderül minden hétköznap a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.