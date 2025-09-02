Ázsia Expressz: Dulin Metta kipakolt az első, pokoli éjszakáról

Metta és Levente derekasan küzdöttek az Ázsia Expressz 2025 rendhagyóra sikeredett nulladik napján, hiszen a verseny tényleges elindulása előtt már komoly küzdelmek vették kezdetét. A párosoknak ugyanis egy „helyi erő” segítségével, a tengeren keresztül kellett eljutniuk Ördög Nórához, aki egy luxusszállodában várta őket. Metta szerencsés sorsának köszönhetően nem csak szereti a luxust, de volt is már benne része bőven, így amikor Lakatos Leventével elolvasták az Ázsia Expressz műsorvezetője által írt feladatismertető levelet, felvillanyozva indultak a cél felé. Hiszen biztosra vették, hogy remek első éjszaka vár rájuk.

Dulin Metta nem volt elragadtatva az Ázsia Expressz első napjának lezárásától (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz már az első éjszaka megmutatta Mettáéknak a valódi arcát

Ördög Nóra azonban jó szokásához híven, tartogatott egy kis meglepetést az Ázsia Expressz játékosai számára. Úgy döntött, hogy nyolc szoba helyett, csak hatot foglal a szállodában, míg kettőt egy finoman szólva is lepukkant motelben bérelt ki a utolsó két helyen érkező páros számára. Mivel Dulin Metta és Lakatos Levente két hátráltatást is kapott a társaiktól, ők bizony nem futottak jó időt még úgy sem, hogy harmadikként indulhattak az első megpróbáltatásra. Metta most lapunknak idézte fel a Malajziában töltött első éjszaka történéseit. „Az igazság az, hogy a sok hátráltatás után meg sem fordult a fejemben, hogy Nóri nem a mi nevünket fogja másodszorra kimondani – kezdte a Borsnak a Kőgazdag fiatalok sztárja.

Vagyis tudtam, hogy Levente és én megyünk a „kutyaólba” az első éjszaka. Mert hogy mi magunk között így neveztük a szállást, amit Ördög Nóra, nagylelkűen vityillóként promózott a felvételen.

– fejtette ki Metta, majd tovább részletezte megpróbáltatásaikat: „Egy bulinegyed kellős közepén volt a szállás, tehát az éjszakát, nulla alvással töltöttem. Persze a telefonjainkat elvették, így azt sem tudtam, hány óra van. Ezért aztán leosontam a portára, ahol már értelemszerűen nem volt senki, hiszen nem egy divatos szálloda volt ez, ahol huszonnégy órás portaszolgálat van. A lényeg, hogy megfogtam az órát és felvittem magammal a szobába. Úgy voltam vele, hogy majd reggel visszacsempészem. Ezért tudtam éjjel, hogy hány óra van épp” – mesélte most már nevetve a Kőgazdag fiatalok sztárja, aki a lidérces éjszaka egy pontján hívatlan vendégeket kapott.