Fodor Rajmund és Ungvári Miklós: „Nem jellemző, hogy összejárnánk”

Még Fodor Rajmund és Ungvári Miklós számára is vannak, lehetnek embert próbáló feladatok, hiszen sem a medencében, sem a tatamin nem kell az ételhiánnyal küzdeniük, és nem szükséges stoppolniuk, hogy eljussanak a céljukig. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az Ázsia Expressz miatt több ezer kilométeres távolság, választja el őket azoktól, akik igazán fontosak számukra. Malajzia esőerdeinek meghódítása Rajmund és Miklós számára sem egyszerű feladat.

Ázsia Expressz: Fodor Rajmund és Ungvári Miklós családja magányos időszakot élt meg a sportoló családfők nélkül (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Az Ázsia Expressz kihívás

– Ilyenkor hiányzik nekünk a család, a mindennapi találkozás. De azért veszünk részt a versenyben, hogy ezt a kalandot megéljük, hogy maximálisan részt vegyünk benne. Ennek egy része az, hogy a szeretteinket hátrahagyva, de nem elfelejtve, a szívünkben számítva rájuk csináljuk a kalandtúránkat – árulta el a kétszeres olimpiai bajnok pólós a hot! magazinnak.

„Kaptam egy kis személyes tárgyat”

Persze nem maradtak szép üzenet nélkül indulás előtt: apróságok és kedves szavak kíséretében engedték útjukra őket.

– Kaptam egy kis személyes tárgyat, ami egy kis könyv formájában minden egyes elindulásunknál vagy megérkezésünknél ott lesz a táskámban, és ha néha úgy van, hogy nosztalgiázásra vagy egy kis emlékre van szükségem, akkor azt nézegetem – ecsetelte Miklós, akitől azt kérték, hogy vigyázzanak magukra, egymásra, és térjenek vissza egészségesen. – A legszebb pillanat pedig az lesz, amikor visszatérünk, és a szeretteinket a karunkba zárhatjuk.

De nem csak ők küzdenek nehézségekkel: az otthon hagyottakat is komoly feladatok elé állítja az az időszak, amikor Rajmund és Miklós Ázsiában harcolnak magukkal, az elemekkel és a társaikkal.

– Mindenki arról beszél, hogy mi milyen viszontagságoknak vagyunk kitéve, nekünk milyen nehéz itt, viszont arról senki, hogy az otthoniak milyen nehézségekkel küzdenek meg nap mint nap a hiányunk miatt, amiatt, hogy nem tudjuk támogatni őket. Igaz, ők otthon vannak a saját kis megszokott dolgaikkal, ám azt a segítségnyújtást, amit tőlünk kapnak, nem kapják meg.

„Örömmel veszem fel a telefont”

Ungi és Rajmund régóta ismerik egymást, baráti a kapcsolatuk, összeköti őket a sport, az olimpiák, a sok sikerélmény.

Azért az nem jellemző, hogy heti-havi rendszerességgel összejárnánk. De ha kimarad pár hét, hónap úgy, hogy nem hallunk egymás felől, de látom, hogy Ungi hív, nagy örömmel veszem fel a telefont, és beszéljük át az elmúlt hetek, hónapok történéseit

– magyarázta a világklasszis vízilabdázó.