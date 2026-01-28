5 aggasztó jel, ami arra utal, hogy gyermekkorodban érzelmileg elhanyagoltak a szüleid

Vannak sebek, amik nem okoznak fizikai fájdalmat, nem csúnyák, nem véreznek, mégis életre szóló hegeket okoznak benned. Sőt, van, ami csak akkor kezd igazán fájni, amikor már rég magad mögött hagytad a régi szobád színes falait. Rengeteg gyerekkori trauma kísérhet végig az utadon anélkül is, hogy realizáltad volna a megsebzés pillanatát. Az érzelmi elhanyagolás okozta sérüléseket ugyanis sokszor nehéz észlelni és felfedezni. De szerencsére van rá megoldás.

Gyerekkori trauma jelei: ezekből tudhatod, hogy érzelmileg elhanyagoltak a szüleid.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Az érzelmi elhanyagolás traumákat okoz.

A gyermekkori sérelmek felnőttkorban is befolyásolhatják a viselkedésedet és a hozzáállásodat.

A traumák felismerése fájdalmas, de fontos lépés a mentális és lelki egészséged szempontjából.

Az érzelmi elhanyagoltság 5 jele: hogyan hat ránk a gyerekkori trauma?

1. Bizonytalanság az érzelmek kezelésében, megfogalmazásában

Ha gyerekként azt tanultad meg, hogy az érzelmeid „túl sokak”, feleslegesek, érdektelenek, felnőttként könnyen idegen tereppé válhat a saját belső világod. A szülők érzelmi elhanyagolásából fakadó gyerekkori traumák egyik gyakori lenyomata az érzelmi bizonytalanság. Nehéz megfogalmaznod, felismerned, mit érzel, még nehezebb hangosan kimondani.

Aurisha Smolarski házassági és családterapeuta szerint, az ilyen gyermekkori tapasztalatokat megélő felnőttek:

elfordulhatnak vagy elszigetelődhetnek a kortárscsoportjaiktól, mert másnak érzik magukat, és attól tartanak, hogy a baráti körük folyton arról kérdezné őket, hogyan érzik magukat.

2. Túlzott alkalmazkodás, állandó készenlét

A terapeuta szerint ezek a felnőttek az érzelmi elhanyagolás hatására – saját megéléseikkel ellentétben – barátaik, családtagjaik, szeretteik terheit és gondjait túlságosan is magukra vehetik, felelősségüknek érezhetik.

Ha gyerekként sokszor magadra hagytak az érzelmeiddel, felnőttként nagyobb valószínűséggel fogsz túlzottan ráhangolódni, ráfókuszálni mások szükségleteire. Figyelsz, segítesz, megtartasz mindenkit, még akkor is, ha neked is megvannak a saját problémáid, nehézségeid. Ez azonban nem feltétlenül az önzetlenségből fakad, inkább abból a mélyen gyökerező érzésből, hogy a szeretet, amit kapsz, feltételekhez, teljesítményhez kötött, és meg kell dolgoznod érte. Így saját igényeid is sokszor háttérbe szorulnak másokéval szemben.