„Közel egy órán át halott voltam – egy mélyreható leckével tértem vissza a túloldalról”

Vinney Tolmant halottnak nyilvánították, miután közel egy órán át feküdt észrevétlenül, mielőtt a mentőszolgálat egyáltalán kiért volna hozzá. Csak egy kezdő mentős utolsó pillanatban elvégzett ellenőrzése hozta őt vissza az élők sorába.

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Vinney azonban azt mondja, hogy halálközeli élménye volt, miközben látszólag élettelenül feküdt egy nyilvános mosdó padlóján. Állítása szerint a térben és időben utazva egy „másik világba” jutott, amely tele volt fénnyel, és „olyan érzés volt, mintha otthon lenne”. Valamint elmondta, hogy egy fontos leckét hozott vissza mindannyiunk számára.

A Mighty Pursuit podcastban beszélve Vinney elárulta, hogy egy barátjával egy azóta már betiltott testépítő-kiegészítőt fogyasztottak, és megpróbáltak valami ételt szerezni, miután riasztó mellékhatásokat tapasztaltak.

Miután beértek egy étterembe, Vinney egyre rosszabbul érezte magát, ezért a mosdó felé vette az irányt. Így emlékezett vissza: „Az az érzésem volt, hogy csak ki akarom üríteni magamból azt, amit az imént bevettem. Odaléptem a mosdókagylóhoz, és pontosan ott, ahogy a kagyló felé léptem, olyan érzésem volt, mintha az egész világ megpördült volna velem. A következő dolog, amire emlékszem, egy nagyon hangos reccsenés, és ez a reccsenés vagy az volt, hogy a fejem a földhöz csapódott, vagy valami a mosdókagylónak ütődött.”

Vinney egy különös állapotban találta magát: egyszerre volt eszméletlen, mégis furcsán éber, mintha az eseményeket úgy nézné, mintha azok egy filmben zajlanának.

Így folytatta: „Úgy éreztem, nincs fájdalom. De azt is éreztem, hogy egy lebegő állapotban vagyok, ahol súlytalannak éreztem magam, mintha semmi sem húzna le. Még gondolatok vagy aggodalmak sem, hanem olyan érzés volt, mint egy teljes újraindítás mindabból, ami az életemben zajlott.”

Kezdeti feltételezése az volt, hogy a testépítő-kiegészítő hatásai miatt delíriumot tapasztal – azonban gyorsan felismerte, hogy ez sokkal több, mint egy vegyszerek által kiváltott látomás. Érezte, hogy felfelé sodródik, és fentről néz le a saját alakjára.