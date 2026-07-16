„Közel egy órán át halott voltam – egy mélyreható leckével tértem vissza a túloldalról”

Vinney Tolmant halottnak nyilvánították, miután közel egy órán át feküdt észrevétlenül, mielőtt a mentőszolgálat egyáltalán kiért volna hozzá. Csak egy kezdő mentős utolsó pillanatban elvégzett ellenőrzése hozta őt vissza az élők sorába.
Vinney azonban azt mondja, hogy halálközeli élménye volt, miközben látszólag élettelenül feküdt egy nyilvános mosdó padlóján. Állítása szerint a térben és időben utazva egy „másik világba” jutott, amely tele volt fénnyel, és „olyan érzés volt, mintha otthon lenne”. Valamint elmondta, hogy egy fontos leckét hozott vissza mindannyiunk számára.
A Mighty Pursuit podcastban beszélve Vinney elárulta, hogy egy barátjával egy azóta már betiltott testépítő-kiegészítőt fogyasztottak, és megpróbáltak valami ételt szerezni, miután riasztó mellékhatásokat tapasztaltak.
Miután beértek egy étterembe, Vinney egyre rosszabbul érezte magát, ezért a mosdó felé vette az irányt. Így emlékezett vissza: „Az az érzésem volt, hogy csak ki akarom üríteni magamból azt, amit az imént bevettem. Odaléptem a mosdókagylóhoz, és pontosan ott, ahogy a kagyló felé léptem, olyan érzésem volt, mintha az egész világ megpördült volna velem. A következő dolog, amire emlékszem, egy nagyon hangos reccsenés, és ez a reccsenés vagy az volt, hogy a fejem a földhöz csapódott, vagy valami a mosdókagylónak ütődött.”
Vinney egy különös állapotban találta magát: egyszerre volt eszméletlen, mégis furcsán éber, mintha az eseményeket úgy nézné, mintha azok egy filmben zajlanának.
Így folytatta: „Úgy éreztem, nincs fájdalom. De azt is éreztem, hogy egy lebegő állapotban vagyok, ahol súlytalannak éreztem magam, mintha semmi sem húzna le. Még gondolatok vagy aggodalmak sem, hanem olyan érzés volt, mint egy teljes újraindítás mindabból, ami az életemben zajlott.”
Kezdeti feltételezése az volt, hogy a testépítő-kiegészítő hatásai miatt delíriumot tapasztal – azonban gyorsan felismerte, hogy ez sokkal több, mint egy vegyszerek által kiváltott látomás. Érezte, hogy felfelé sodródik, és fentről néz le a saját alakjára.
Vinney megemlítette, hogy látta a barátját is, aki elkísérte őt az étkezdébe, amint arccal előre összeesett a saját hányásában. Így folytatta: „Láttam, hogy megtalálták őt. Mentőt hívtak hozzá, hogy elszállítsák. Elvitték a legközelebbi kórházba, és végül jól lett.”
Vinney fizikai testét azonban nem vették észre a mosdóban. A teste felett lebegő pozíciójából leírta, hogy szemtanúja volt egy felemelkedő, természetfeletti fény-„gömb” közeledésének. Ez a világító objektum Vinney számára inkább valamilyen filmprodukció vagy színházi előadás világítására hasonlított, de fokozatosan kezdte érezni, hogy valami nincs teljesen rendben.
„Ekkor kezdett derengeni bennem, hogy valami gyanús dolog van itt az egész élménnyel kapcsolatban” – mondta. Miközben továbbra is figyelte az alatta lévő jelenetet, egy második mentős csapat érkezett, hogy felmérje az állapotát.
Így folytatta: „Két idősebb úriember érkezett, mint veterán mentősök, az egyik az 50-es éveiben, a másik a késő 30-as éveiben járt, a kezdő pedig hátul ült. Körülbelül 22 éves lehetett. Beült a mentőautó hátuljába a pótülésre. Nos, kiszállt a két veteránnal, és ők parancsokat adtak neki, hogy hozzon be dolgokat, meg járjon ki-be a mentőautóból bizonyos felszerelésekért, de megkísérelték az újraélesztést. Próbáltak CPR-t (szívmasszázst) alkalmazni, eredménytelenül. Oxigént juttattak a tüdőbe, eredménytelenül. A helyszínen halottnak nyilvánították a testet.”
Elmondása szerint a két tapasztalt mentős visszavonult a mentőautójukba, utasítva újonc kollégájukat, hogy „vigyázzon” Vinney testére a jármű hátuljában. Ezen a ponton – ismeri el Vinney – a története egyre nehezebben elfogadhatóvá válik.
Elmeséli, hogyan vált hirtelen képessé arra, hogy érzékelje a kezdő mentős belső gondolatait. Így folytatta: „Néztem, ahogy az újonc ragyogni kezd. A mentőautó hátuljában ült. Magában szidta magát. Olyan dolgokat mondott, mint: 'Miért nem szóltál a többi mentősnek? Azt hiszik, hogy lúzer vagy. Mindent megcsináltál, amit mondtak.'”
Meggyőződve arról, hogy ki kellett volna tartania és további vizsgálatokat követelnie, a tapasztalatlan mentős lehúzta Vinney hullazsákjának cipzárját, és életjelek után kezdett kutatni. Annak ellenére, hogy a test hideg volt, és az előzetes ellenőrzések semmit sem mutattak, egy megmagyarázhatatlan késztetés arra kényszerítette, hogy kitartson, míg végül fel nem fedezett egy gyenge pulzust.
„Számára ez elég volt ahhoz, hogy teljesen megszegje a protokollokat” – mondta Vinney. „Azonnal oxigént kényszerített a tüdőbe. Rákötött egy defibrillátort. Megcsinálta az első kört, semmi. Második kör, kapott egyetlen szívverést, de aztán semmi. És aztán a harmadik körben stabil szívverést kapott.”
Mégis, ezzel az életmentő vészhelyzettel együtt jár egy még különösebb beszámoló Vinney tapasztalatairól, miközben az élet és halál között lebegett. Bár a mentős megmentette Vinney életét, ő három napig eszméletlen maradt.
Ébredés után úgy nyerte vissza a tudatát, hogy tudta, mi van a halál után. Leírja, hogy a szeretet és az elfogadás olyan ragyogása vette körül, amellyel korábban még soha nem találkozott.
Így folytatta: „Megfordultam, hogy lássam, honnan jön. Látni akartam, hogyan lehetséges ez. Hogyan érezhetem magam ennyire szeretve néhány másodperc alatt... foghatnád az összes szeretetet, amit egész életemben éreztem, összeadhatnád az egészet, és az egy apró szempilla sem lenne ehhez a fényhez, annak fényességéhez és csodálatosságához képest.
És ahogy megfordultam, láttam egy férfit, aki úgy nézett ki, mint Isten. Csak erre tudtam gondolni. Fehérbe volt öltözve. A ruházata áramlott. Valójában energiával áramlott, és tetőtől talpig fehérben volt, hosszú fehér szakállal, hosszú fehér hajjal, és csak mosolygott rám, de volt ez a nagyon sajátos dolog a szemében. Olyan érzés volt, mintha be tudna lépni, és valójában meg tudná ölelni a lelkedet.
Csak arra tudtam gondolni: 'Ez biztosan Isten...' De amint megvolt ez a gondolatom, hallottam, hogy a gondolatait használva válaszol. És azt mondta: 'Nem, fiam. Nem én vagyok Isten.' A következő kérdésem az volt: 'Te vagy Jézus?'
Ő pedig azt mondta: 'Nem, fiam. Nem én vagyok Jézus', mondta, 'azért vagyok itt, hogy a vezetőd legyek'.”
Ez a rejtélyes vezető elvezette Vinney-t egy „másik világba”. „Láttam, ahogy megérkezünk erre a térre, erre a bolygószerű térre, de ez sokkal nagyobb volt, mint bármi, amit egyáltalán fel tudunk fogni” – folytatta Vinney.
Ez az éteri birodalom át volt itatva szeretettel, ahol még a fű is olyan érzést keltett, mint egy „régen elveszett barát”. Azt állítja, arra a következtetésre jutott, hogy a vallásról és a spiritualitásról alkotott jelenlegi felfogásunk hibás, és létezik egy egyszerűbb, mégis tágabb magyarázat a létezésünkre.
„Arra a valóságra ébredtem, hogy Isten ez az egész rendszer” – magyarázta. „És ennél is nagyobb dolog, hogy Isten a szeretetenergia a rendszerben mindannyiunk számára. Ez egy igazi, szinte folyékony szeretet, mint egy folyékony, áramló szeretet, amely minden formában megjelenik... és ez a teremtő nagyon is valóságos.”
Figyelemreméltó tapasztalatait követően Vinney egy könyvben örökítette meg a szerzett felismeréseket, melynek címe: The Light After Death: My Journey to Heaven and Back (A fény a halál után: Utazásom a mennyországba és vissza).
Elárulta, hogy a túlvilági birodalomban tett látogatása során a körülötte lévők szemén keresztül látta minden cselekedetét, legyen az pozitív vagy negatív, és megállapította: „Minden pillanat, amikor nem vagyunk önazonosak (hitelesek), egy elpazarolt pillanat. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy a lehető leginkább önazonosak legyünk.”
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