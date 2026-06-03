Ez az 5 csillagjegy nagy eséllyel szakít a nyáron

A júniusi horoszkóp fájdalmas, sorsszerű változásokat hoz.

A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint 5 csillagjegy a szerelem terén húsba vágó igazságokkal szembesül.

Fájdalmas szakítások, feszültségek, de belső tisztulás és valódi szabadság is kezdődik.

Földrengésszerű változásokat ígér a júniusi horoszkóp. Noha a szerencse hónapja érkezett el, a szerelem terén előbb fájdalmas felismerések történnek. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás a csillagokból olvasott és elárulta: öt csillagjegy számára erős lelki és testi tisztulási folyamat veszi kezdetét, megnyitva a szakítás és a párkeresés mély dimenzióit is.

A júniusi horoszkóp szerint 5 csillagjegy szerelmi élete teljesen felfordul / Illusztráció: KieferPix

Mit ígér a júniusi horoszkóp?

Az univerzum letépi azok álarcát, akik eddig önámításban és hazugságban éltek. Tamás szerint júniusban – így vagy úgy – mindenki visszaszerezheti a saját belső békéjét – még ha annak szakítás is az ára. Azokban a párkapcsolatokban, amelyekben egyensúlytalanság, elnyomás, érzelmi függés van jelen, ráadásul az egyik fél manipulatív, az univerzum kíméletlenül benyújtja a számlát. Erős tisztulási folyamatok és hatalmi drámák veszik kezdetüket.

Egyre erősebb lesz az igény arra, hogy az emberek önmagukat válasszák, még akkor is, ha az bizonyos kapcsolatok végét vagy átalakulását hozza magával

– hangsúlyozta a Borsnak Illy Roland Tamás, kiemelve: a feszültséget növelheti, hogy egyes csillagjegyek képtelenek titkot tartani, így a régóta rejtegetett titkok, mint például a hűtlenség, most nagy eséllyel kiderülhetnek.

Feszültséggel kezdődik, felszabadulással ér véget

Öt csillagjegy életében erős katarzis és sorsfordító intenzitás érkezhet.

A Rák jegyűek érzelmi mélységbe kerülnek, és hatalmas szerelmi felismerések, fájdalmas igazságokat törnek felszínre.

– Végre megláthatják, ki az, aki valóban biztonságot ad nekik, és ki az, aki csak bizonytalanságban tartja őket – hangsúlyozta Tamás.

Az Oroszlánok életében ellobban a szenvedély tüze, és a büszkeségükön múlik minden.

A birtoklási vágy, a féltékenység és az egóharcok könnyen felszínre kerülhetnek. Minden azon múlik, képesek-e a szívükből működni a büszkeség helyett.

A Mérlegeknek a júniusi szerelmi horoszkóp új korszakot ígér.