Ez az 5 csillagjegy nagy eséllyel szakít a nyáron

Földrengésszerű változásokat ígér a júniusi horoszkóp. Noha a szerencse hónapja érkezett el, a szerelem terén előbb fájdalmas felismerések történnek. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás a csillagokból olvasott és elárulta: öt csillagjegy számára erős lelki és testi tisztulási folyamat veszi kezdetét, megnyitva a szakítás és a párkeresés mély dimenzióit is.
Az univerzum letépi azok álarcát, akik eddig önámításban és hazugságban éltek. Tamás szerint júniusban – így vagy úgy – mindenki visszaszerezheti a saját belső békéjét – még ha annak szakítás is az ára. Azokban a párkapcsolatokban, amelyekben egyensúlytalanság, elnyomás, érzelmi függés van jelen, ráadásul az egyik fél manipulatív, az univerzum kíméletlenül benyújtja a számlát. Erős tisztulási folyamatok és hatalmi drámák veszik kezdetüket.
Egyre erősebb lesz az igény arra, hogy az emberek önmagukat válasszák, még akkor is, ha az bizonyos kapcsolatok végét vagy átalakulását hozza magával
– hangsúlyozta a Borsnak Illy Roland Tamás, kiemelve: a feszültséget növelheti, hogy egyes csillagjegyek képtelenek titkot tartani, így a régóta rejtegetett titkok, mint például a hűtlenség, most nagy eséllyel kiderülhetnek.
Öt csillagjegy életében erős katarzis és sorsfordító intenzitás érkezhet.
A Rák jegyűek érzelmi mélységbe kerülnek, és hatalmas szerelmi felismerések, fájdalmas igazságokat törnek felszínre.
– Végre megláthatják, ki az, aki valóban biztonságot ad nekik, és ki az, aki csak bizonytalanságban tartja őket – hangsúlyozta Tamás.
Az Oroszlánok életében ellobban a szenvedély tüze, és a büszkeségükön múlik minden.
A birtoklási vágy, a féltékenység és az egóharcok könnyen felszínre kerülhetnek. Minden azon múlik, képesek-e a szívükből működni a büszkeség helyett.
A Mérlegeknek a júniusi szerelmi horoszkóp új korszakot ígér.
– Egy kapcsolat vagy egy régi érzelmi történet teljesen új megvilágításba kerülhet, és sokan most döbbenhetnek rá arra, hogy meddig mentek el mások kedvéért úgy, hogy közben saját magukat háttérbe szorították – utalt a határhúzás fontosságára Tamás.
A Skorpiókra sorsszerű találkozások és titkok várnak.
Intenzív érzelmi kötődések és végletes döntések jelenhetnek meg, mert most minden felerősödik bennük, amit eddig kontrollálni próbáltak, és emiatt nagyon mély átalakulásokon mehetnek keresztül.
A Halak egyszerre lesznek boldogok és szomorúak.
– Nekik ez a hónap egyszerre hozhat romantikus beteljesülést és fájdalmas ébredéseket, mert most különösen erősen fogják érezni, hogy mely kapcsolatok emelik magasba őket és melyek azok, amelyek lassan felemésztik az energiájukat– részletezte a mágus, aki szerint a június a nyers szembenézés hónapja, ám ha az érintettek átvészelik ezt az időszakot, akkor irigylésre méltó nyaruk lesz.
Most minden olyan helyzet felgyorsul, amelyben ideje van a változásnak, és bár ez sokaknál először káosznak tűnhet, hosszabb távon pontosan ez készítheti elő az új kezdeteket és a valódi belső felszabadulást
– zárta szavait Illy Roland Tamás.
Játszd le az alábbi videót, hogy megtudd, az élet más területein hogyan alakul ez a hónap:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.