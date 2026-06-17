Elképesztő fordulatot tartogat az univerzum: soha nem látott bőség és szerencse vár erre a 4 csillagjegyre 2026 októberéig

Ahogy Helena Hathor elismert asztrológus szerint, ez az energia „lerombolja a régi életet, és egy újat ad helyette, amely sokkal nagyobb anyagi bőséget hoz”. Ezért, ha jelentős változásra vágytál, most itt az ideje, hogy teljes mellszélességgel belevágj. Most és október között a bőség e felé a 4 csillagjegy felé tart, feltéve, hogy szem előtt tartják ezeket a szempontokat!

Négy csillagjegy számára jelentős pénzügyi fellendülés következik be, miközben a Plútó 2026 októberéig retrográd mozgásban van

Fotó: New Africa / shutterstock

Soha nem látott bőség és szerencse vár erre a 4 csillagjegyre

Rák

Pénzügyi megújulásod folyamatban van, Rák. Most, hogy az Uránusz éppen megkezdte új, hétéves ciklusát az Ikrek jegyében, a neves asztrológus szerint „azok a változtatások, amelyeket most a pénzügyeidben végrehajtasz, a következő hét évben is hatással lesznek rád”.

Szerencsére a Vízöntőben hátráló Plútó az egyik legerőteljesebb tranzit a szükséges bőség megteremtéséhez, mert a Plútó az átalakulás bolygója. Ez azt jelenti, hogy új és alternatív módszereket találsz arra, hogy valóban felgyorsítsd a passzív jövedelmed növekedését.

Bak

Készülj fel, Bak, mert a következő öt hónap során a személyes pénzügyeid teljes átalakuláson mennek keresztül. Mostantól 2026 októberéig az asztrológus szerint „jelentős változást tapasztalsz a személyes bevételeidben, vagyis abban a tényleges pénzösszegben, amelyet ki tudsz venni az ATM-ből”.