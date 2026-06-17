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Elképesztő fordulatot tartogat az univerzum: soha nem látott bőség és szerencse vár erre a 4 csillagjegyre 2026 októberéig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 08:00
2026bőséghoroszkóp
Négy csillagjegy számára jelentős pénzügyi fellendülés következik be, miközben a Plútó 2026 októberéig retrográd mozgásban van. A Plútó az átalakulás bolygója, és jelenleg ezeknek a csillagjegyeknek a pénzügyi területeire gyakorol különösen erős hatást.
N.T.
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Ahogy Helena Hathor elismert asztrológus szerint, ez az energia „lerombolja a régi életet, és egy újat ad helyette, amely sokkal nagyobb anyagi bőséget hoz”. Ezért, ha jelentős változásra vágytál, most itt az ideje, hogy teljes mellszélességgel belevágj. Most és október között a bőség e felé a 4 csillagjegy felé tart, feltéve, hogy szem előtt tartják ezeket a szempontokat!

Négy csillagjegy számára jelentős pénzügyi fellendülés következik be
Négy csillagjegy számára jelentős pénzügyi fellendülés következik be, miközben a Plútó 2026 októberéig retrográd mozgásban van
Fotó: New Africa / shutterstock

Soha nem látott bőség és szerencse vár erre a 4 csillagjegyre 

Rák

Pénzügyi megújulásod folyamatban van, Rák. Most, hogy az Uránusz éppen megkezdte új, hétéves ciklusát az Ikrek jegyében, a neves asztrológus szerint „azok a változtatások, amelyeket most a pénzügyeidben végrehajtasz, a következő hét évben is hatással lesznek rád”.

Szerencsére a Vízöntőben hátráló Plútó az egyik legerőteljesebb tranzit a szükséges bőség megteremtéséhez, mert a Plútó az átalakulás bolygója. Ez azt jelenti, hogy új és alternatív módszereket találsz arra, hogy valóban felgyorsítsd a passzív jövedelmed növekedését.

Bak

Készülj fel, Bak, mert a következő öt hónap során a személyes pénzügyeid teljes átalakuláson mennek keresztül. Mostantól 2026 októberéig az asztrológus szerint „jelentős változást tapasztalsz a személyes bevételeidben, vagyis abban a tényleges pénzösszegben, amelyet ki tudsz venni az ATM-ből”.

Mivel a Plútó trigont alkot az Uránusszal a szolgálat és munka hatodik házában, ez a változás némi erőfeszítést fog igényelni a részedről. Hathor hangsúlyozta, hogy fontos elengedni a régit, hogy helyet teremts az újnak. Szerencsére ez egy olyan időszak, amikor azok a dolgok, amelyekhez korábban érzelmileg ragaszkodtál, egyszerűen már egyáltalán nem érdekelnek.

Kos

Mivel a Plútó hátráló mozgást végez a 11. házadban, arra számíthatsz, hogy több pénz áramlik be a karriereden vagy a vállalkozásodon keresztül. Mivel a 11. ház a közösségeket jelképezi, jelentős változásokat tapasztalhatsz a baráti körödben, a csoportjaidban és a szervezetekben. Fontos üzenetet kell közvetítened mások felé, hogy segítsd őket, és lényegében ez az, ami hozzásegít a vágyott anyagi gyarapodáshoz.

Az asztrológus szerint az Uránusz a kommunikáció harmadik házában szintén jelentős hatással lesz a bőségedre most és 2026 októbere között, ezért érdemes nagyon tudatosnak lenned abban, hogy mit és hogyan mondasz a jövőben.

Mérleg

Mostanában bőven kijutott neked a hullámvölgyekből és a sikerekből is, Mérleg. Szerencsére a Plútó hátráló mozgása és az Ikrekben járó Uránusz mellett te vagy az egyik legszerencsésebb jegy, mivel mindkét bolygó egy hozzád hasonló levegő jegyben található. Ez egy olyan időszak, amikor valóban fejleszted és magasabb szintre emeled önmagadat mint erőforrást.

Ahogy egyre magabiztosabbnak érzed magad, a környezeted is felfigyel erre. Ez kiváló időszak a kapcsolatépítésre és arra, hogy megmutasd magad a világnak, mert nagy hatású és befolyásos embereket vonzol be az életedbe, akik végső soron segítenek egy magasabb szintre emelni az életedet.

(via)

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