Valaki a múltadból visszatérhet: 4 csillagjegy, amelynek megváltozhat az élete június végéig

Helena Hathor, neves asztrológus elmagyarázta, hogy a hónap utolsó hetében „a szerelem bolygója, a Vénusz az Oroszlán jegyében áll, közvetlenül szemben a retrográd Plútóval, miközben harmonikus kapcsolatot (trigont) alkot a Szaturnusszal”. Ezek az együttállások hosszú távú hatást gyakorolnak 4 csillagjegy kapcsolataira, stabilitást és jólétet hozva. Valaki visszatér az életükbe, és ezúttal sokkal jobban fog működni, mint legutóbb.
Ha mostanában egy exedre vagy arra a személyre gondoltál, aki kicsúszott a kezeid közül, Oroszlán, könnyen lehet, hogy még ebben a hónapban újra felbukkan az életedben. A romantikus energiák különösen erősek lesznek, amikor a Hold június 26-án a Nyilas jegyébe lép.
A neves asztrológus szerint „ez a romantika tűzháza számodra”, így arra számíthatsz, hogy a szerelmi életed jelentős lendületet kap.
Mivel a Vénusz június 30-án a jegyedbe lép, lehetőséged nyílik arra, hogy újraélessz régi szerelmeket. Légy bátor, és ne félj kezdeményezni. A társasági naptárad ezen a nyáron tele lesz programokkal – és ez pontosan az, ahogyan a legjobban szereted.
A barátságok megszakadása néha még fájdalmasabb lehet, mint egy szerelmi kapcsolat vége. Szerencsére ebben a hónapban lehetőséged nyílik arra, hogy kibékülj egy régi barátoddal, Vízöntő.
Valószínűleg 2018 és az idei év áprilisa között valamikor összekülönböztetek. Hathor szerint „most jött el az ideje annak, hogy újra felbukkanjon a csoportos beszélgetésben, és megpróbálja helyrehozni a kapcsolatotokat”. Nagyon hiányzott ez a személy, ezért ne hagyd elszalasztani ezt a második esélyt.
Ha azonban nem egy barátság tér vissza az életedbe, akkor fordíts különös figyelmet az üzleti kapcsolataidra. Bár korábban nem alakultak jól a dolgok, az új lehetőségek hosszú távú jóléthez és elégedettséghez vezethetnek.
Ez a hónap lezárást hoz számodra, Kos. Június vége előtt valaki a múltadból újra felbukkan az életedben.
„Lehet, hogy egy régi gyermekkori barátról vagy valakiről van szó, akit nagyon régen ismertél. Valamilyen módon kapcsolódik a családodhoz” – mondta az asztrológus. Ez egy lehetőség arra, hogy begyógyíts egy régi sebet, de az a személy, aki visszatér az életedbe, nem marad sokáig a közeledben.
„Azért tér vissza, hogy minden érzést őszintén megbeszéljetek, és tisztázzátok a félreértéseket” – magyarázta. A vele folytatott beszélgetés után képes leszel végleg lezárni egy rég elmúlt életszakaszt. Ez pedig egy teljesen új lehetőségekkel teli világot nyit meg előtted.
Nemrég elszalasztottál egy lehetőséget, és idővel beletörődtél abba, hogy lemaradtál róla. Nos, gondold át újra, Skorpió. Június vége előtt egy második esélyt kapsz, amely nagy valószínűséggel a karriereddel kapcsolatos.
Mivel a Vénusz az Oroszlán jegyében jár, most jött el az ideje annak, hogy merész lépéseket tegyél. Ne hagyd, hogy a félelem visszatartson a kockázatvállalástól, ahogyan az korábban történt. „Te és egy társad vagy valaki más együtt nagy lépésekre készültök” – mondta Hathor. Ez régi munkaprojektek újbóli átvizsgálását is magában foglalja.
Előfordulhat, hogy ez átmeneti hatalmi harcokhoz vezet, de ezt teljes mértékben képes leszel leküzdeni. Az asztrológus szerint akár nemzetközi lehetőségek is megnyílhatnak előtted, vagy esélyt kaphatsz arra, hogy végre megjelentess valamit, amire korábban nem volt lehetőséged – írja a Your Tango.
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