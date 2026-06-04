Valaki a múltadból visszatérhet: 4 csillagjegy, amelynek megváltozhat az élete június végéig

Helena Hathor, neves asztrológus elmagyarázta, hogy a hónap utolsó hetében „a szerelem bolygója, a Vénusz az Oroszlán jegyében áll, közvetlenül szemben a retrográd Plútóval, miközben harmonikus kapcsolatot (trigont) alkot a Szaturnusszal”. Ezek az együttállások hosszú távú hatást gyakorolnak 4 csillagjegy kapcsolataira, stabilitást és jólétet hozva. Valaki visszatér az életükbe, és ezúttal sokkal jobban fog működni, mint legutóbb.

Horoszkóp: 4 csillagjegy számára új lehetőség érkezik június végéig

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4 csillagjegy, amely ritka második esélyt kap 2026 júniusának végéig

1. Oroszlán

Ha mostanában egy exedre vagy arra a személyre gondoltál, aki kicsúszott a kezeid közül, Oroszlán, könnyen lehet, hogy még ebben a hónapban újra felbukkan az életedben. A romantikus energiák különösen erősek lesznek, amikor a Hold június 26-án a Nyilas jegyébe lép.

A neves asztrológus szerint „ez a romantika tűzháza számodra”, így arra számíthatsz, hogy a szerelmi életed jelentős lendületet kap.

Mivel a Vénusz június 30-án a jegyedbe lép, lehetőséged nyílik arra, hogy újraélessz régi szerelmeket. Légy bátor, és ne félj kezdeményezni. A társasági naptárad ezen a nyáron tele lesz programokkal – és ez pontosan az, ahogyan a legjobban szereted.

2. Vízöntő

A barátságok megszakadása néha még fájdalmasabb lehet, mint egy szerelmi kapcsolat vége. Szerencsére ebben a hónapban lehetőséged nyílik arra, hogy kibékülj egy régi barátoddal, Vízöntő.

Valószínűleg 2018 és az idei év áprilisa között valamikor összekülönböztetek. Hathor szerint „most jött el az ideje annak, hogy újra felbukkanjon a csoportos beszélgetésben, és megpróbálja helyrehozni a kapcsolatotokat”. Nagyon hiányzott ez a személy, ezért ne hagyd elszalasztani ezt a második esélyt.

Ha azonban nem egy barátság tér vissza az életedbe, akkor fordíts különös figyelmet az üzleti kapcsolataidra. Bár korábban nem alakultak jól a dolgok, az új lehetőségek hosszú távú jóléthez és elégedettséghez vezethetnek.