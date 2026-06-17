Horoszkóp: eljött a te időd? Ez a 4 csillagjegy mágnesként vonzza magához a hűséget és romantikát a következő hetekben

Június 13-án a Vénusz elhagyta a Rák jegyét, és belépett ebbe a szenvedélyes tűzjegybe. Ez az új energia azt az érzést kelti bennünk, hogy észrevesznek, értékelnek és szeretnek bennünket. A horoszkóp szerint ebben az időszakban négy csillagjegy különösen kedvező hatásokra számíthat: kapcsolataik elmélyülnek, miközben anyagi helyzetük is jelentős javulásnak indul.

Horoszkóp: ez a 4 csillagjegy mágnesként vonzza magához a hűséget és romantikát

Fotó: 123RF

Horoszkóp: ez a 4 csillagjegy mágnesként vonzza magához a hűséget és romantikát

Oroszlán

Igazi kényeztetés vár rád, Oroszlán. Most, hogy a Vénusz a jegyedbe lépett, a figyelem középpontjába kerülsz, és minden pillanatát élvezed. Amint belépsz egy helyiségbe, mindenki figyelme rád irányul, így nem meglepő, hogy a bőség is az utadba kerül. Ez pedig a karrieredben is előnyödre válik, hiszen a tehetséged különösen erősen ragyog.

Ugyanakkor ez az időszak a kapcsolataid szempontjából a legkedvezőbb.

Mivel a szerelem bolygója az Oroszlán jegyében tartózkodik, nagyszabású romantikus gesztusokra és a hűség megnyilvánulásaira számíthatsz. A kisugárzásod segít abban, hogy egyszerre vonzz be pénzügyi lehetőségeket és szeretetteljes embereket az életedbe.

Vízöntő

Számodra, Vízöntő, a Vénusz Oroszlánba lépése nagyszerű lehetőségeket hoz a szerelem és a párkapcsolatok terén. Ugyanakkor most nem felszínes, jelentéktelen kalandokról van szó. Ez az időszak különösen kedvez a romantikus szerelemnek, főleg azért, mert a Vízöntő a Szaturnuszhoz is kapcsolódik. Ez tehát egy elkötelezett, hűséges szerelemről szól, amelyet igazán élvezni fogsz, amikor a Jupiter a hónap végén belép az Oroszlán jegyébe.

Bár ez általában nem a te stílusod, most érdemes teljes szívvel átadnod magad a romantikának. Ne félj mélyen beleszeretni és elköteleződni a társad mellett. Ez a kapcsolat nem arra hivatott, hogy elvegye a szabadságodat. Az a szerelem, amely most érkezik az életedbe, szenvedélyes lehet, ugyanakkor támogató és stabil is lesz.