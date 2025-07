Uránusz az Ikrekben: 7 év biztos szerelem vár ezekre a csillagjegyekre

A nyár második hónapja rengeteg meglepetést tartogat! Akik eddig az igazira vártak, azoknak van egy jó hírünk: egy bolygómozgásnak hála, 7 év biztos szerelem érkezhet az életükbe. Ezekre a csillagjegyekre boldogság vár – csak az univerzum hívó szavát kell meghallaniuk hozzá. Készen állsz?

Az igaz szerelem most érkezik el ezeknek a csillagjegyeknek az életébe / Képünk illusztráció: Shutterstock

Szerelem vár ezekre a csillagjegyekre

Különleges időszak vette kezdetét: az év 7. havának 7. napján, hétfőn az Uránusz átlépett az Ikrekbe. A bolygó energiái hatalmas változásokat hoztak el. A magyar Nostradamusnak, Illy Roland Tamásnak és asztrológus társának, Horváth Diána asztrológusnak súgtak az égiek.

Uránusz, a nagy ébresztő az Ikrekben marad 7 éven át, 2032. májusáig. Az eljövendő évek különlegesek lesznek. A kapcsolatok felszabadulnak, új formát öltenek és a sorsközösségek újradefiniálódnak

– árulta el Tamás a Borsnak, mire Diána hozzátette:

- A szerelem többé nem a régi keretek között zajlik, hanem a lélek szabadságában, őszinteségében és kozmikus tanulásban – mutatott rá, kiemelve: ragyogni fog a szív, a lélek pedig a boldogságban eggyé válik igaz szerelmünkkel.

Mit mond a horoszkópod?

A páros kiemelte: ha hallgatsz az univerzum intelmeire, akkor megváltoztathatod az életed. Ez az időszak a legjobban az Ikreknek, a Mérlegnek, a Vízöntőnek és a Halaknak kedvez, de mindenki számára hoz valami jót. Mutatjuk, hogy mit ígér erre a 7 évre a szerelmi horoszkópod!

Kos: A következő hét évben nem bírod majd a kötöttséget, de pont ez vonzza be a legmélyebb szerelmet. Váratlan találkozások, szerelem utazás közben vagy az online térben. A kihívásod, hogy megtanuld, hogyan legyél szabad és elkötelezett egyszerre.

Bika: Az Uránusz az értékrendedet forgatja fel. Ami eddig biztonságot adott, már nem elég. Lehet, hogy egy nagy szakítás után egy még mélyebb lélekpárod érkezik. Ne ragaszkodj a régi mintákhoz, most tanulsz újra szeretni.

Ikrek: Most jön a te időszakod! Szerelmi újjászületés, szédítő élmények, több párhuzamos kapcsolat is, de az univerzum végül elvezet egy olyan személyhez, aki a tanítód lesz egyben. Most dől el, ki vagy, ha szeretnek és ki vagy, ha nem.