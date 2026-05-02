Megrázó hír: meghalt az ismert mesteredző, az egész ország gyászol

Súlyos betegség után 70 esztendős korában elhunyt Gódor Mihály kézilabdázó, EHF-mesteredző, aki Magyarországon és külföldön is hosszú évekig dolgozott trénerként, felnőtt- és utánpótlásszinten egyaránt - számolt be a tragikus hírről a Magyar Kézilabda Szövetség.

Elhunyt Gódor Mihály Fotó: mszk.hu

Közleményük szerint Gódor Magyarországon edzősködött a Vasas csapatánál, 1983-ban Magyar Kupát nyert, valamint a BEK elődöntőjéig jutott az együttessel, majd a Bayer Leverkusennél, amellyel német bajnokságban és a Német Kupában is aranyérmet szerzett. Később a Hypo Niderösterreich és a Wiener Neustadt szakmai munkáját segítette, 1998-tól pedig hosszú évekig az osztrák női válogatott másodedzője volt.

Feleségével, Gódorné Nagy Mariannával (281-szeres válogatott, olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, BEK-győztes jobbátlövő, akit 2021-ben a Kézisek kézisének, azaz minden idők legjobb magyar női kézilabdázójának választottak) Szentgyörgyvölgyön szabadiőközpontot hoztak létre, egyesületük pedig Lentiben mintegy 100 utánpótláskorú kézilabdázó nevelésével, fejlesztésével foglalkozik. Gódor emellett 2006 és 2010 között Szentgyörgyvölgy polgármestere is volt.

Gódor Mihály 2020-tól a Szombathelyi KKA-nál is dolgozott szakmai igazgatóként, illetve kapusedzőként.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

- zárta szomorú sorait a szövetség.