Kiderült a nagy numerológiai titok: ezen a napon születtek a legszerencsésebb emberek

Biztosan te is ismersz olyan embereket, akik egyszerűen mindig jó időben vannak jó helyen, pedig semmi erőlködést sem látni rajtuk. Állandóan új lehetőségek, új esélyek keresztezik útjukat. Szinte az univerzum kivételezettjeinek tűnnek. A numerológia szerint ez nem a sors kegyes kezének köszönhető. A nap, amelyen világot láttak, meghatározza, mennyire lesznek szerencsések az élet különböző területein. Mutatjuk, mely dátumokhoz kapcsolódik a legerősebb mázli-vonzó energia!

Ezek a legszerencsésebb születési dátumok a numerológia alapján.

Fotó: Ruslan Grechka / Shutterstock

Egyes születési dátumokhoz a numerológia kiemelkedő szerencsefaktort társít.

A számok személyiségjegyekre és lehetőségekre mutatnak rá.

Mindegyik dátum az élet más-más területére erősít rá.

A numerológia szerint ezen a napon születnek a legszerencsésebb emberek

Elseje: a kezdők szerencséje

Akik a hónap első napján születtek, mindenkinél hamarabb megtalálják életcéljukat. Nincs szükségük útmutatásra vagy segítő – végképp nem irányító – kezekre. A numerológia szerint a szerencséjüket annak köszönhetik, hogy mernek lépni akkor is, amikor mások még csak a mérlegelés folyamatánál tartanak.

Harmadika: a kapcsolattartás mestere

A harmadikán született személyek kommunikációja felülmúlhatatlan. Könnyen teremtenek új kapcsolatokat, ezért is kerülnek sokszor olyan élethelyzetbe, amikor egyszerűen kinyílik előttük egy új ajtó, ami rengeteg jó lehetőséget rejt maga mögött. A számmisztika ezt a képességet társas szerencsének nevezi, mivel a fontos fordulópontok sokszor új társak, új emberek formájában érkeznek az életünkbe.

Nyolcadika: a kitartás ereje

A nyolcas számhoz a numerológia az ambíciót és az anyagi stabilitást kapcsolja. Akik ezen a napon születtek, általában megfontolt, ambiciózus személyek, akik képesek tartós eredményeket elérni életük bármely szakaszában. Előfordul, hogy a mázlijuk késve érkezik csak, de amikor eléri őket, biztosak lehetnek benne, hogy maradandó lesz.

Tizenegyedike: az intuitív mázlisták

A 11-es egy úgynevezett mesterszám. Akik ezen a napon ünneplik a születésnapjukat, rendszeresen tapasztalhatnak furcsa, de előnyös egybeeséseket és erős megérzéseket a jövővel kapcsolatban – főleg a döntési helyzetekben. A számmisztika szerint egy különleges, lelki iránytűvel áldotta meg őket az univerzum, ami mindig segíti őket abban, hogy a jó irányba orientálódjanak.