Perceken múlt az élete: egy jó szamaritánus mentette meg a várandós nőt

Egy várandós, chicagói nő életveszélyes orvosi vészhelyzetbe került, és egy jó szamaritánus mentette meg, nemcsak őt, de végül babáját is. Stacey Doranski közel öt hónappal az eset után újra találkozott megmentőjével.

Perceken múlhatott a várandós nő élete

Minden szenteste kezdődött, amikor Doranski egy benzinkútnál volt Tinley Park külvárosában. Éppen az autóját porszívózta, amikor agyi aneurizmát kapott és elvesztette az eszméletét. „A következő dolog, amire emlékszem, az az, hogy egy mentőautó hátuljában ébredtem fel” – idézte Doranski szavait a People. „És azt kérdezték, hogy vannak-e rohamaim, és csak annyit mondtam, hogy: terhes vagyok, terhes vagyok.”

A segélyhívás nemcsak az ő életét mentette meg, hanem a lánya, Piper életét is.

A legtöbb ember nem éli túl az agyi aneurizmát. Általában soha nem jutnak el a mentőautóig. Szóval az a tény, hogy nekem sikerült, teljesen hihetetlen

- mondta az anyuka, aki elárulta, hogy szeretne beszélni azzal a személlyel, aki a földön fekve talált rá, hiszen óriási köszönettel tartozik neki. „Nemcsak az én életemet, hanem a lányom életét is megmentették” – tette hozzá Doranski, aki már hónapok óta keresi a megmentőjét.

Skyler Smith-et, a Doranski által látogatott benzinkút üzletvezetőjét az NBC5Chicago azonosította, mint a jó szamaritánus, aki hívta a mentőket. Végül az édesanya hónapok után először köszönetet mondhatott megmentőjének. „Te vagy az oka annak, hogy még mindig itt vagyok. Te vagy az oka annak, hogy a lányom még mindig itt van. Nagyon köszönöm” - fejezte ki háláját.

Smith, aki maga is rokkantsági szabadságon van február óta, azt mondta, azonnal felismeri a jeleket, hogy valami nincs rendben. „Amint láttam, hogy egy kicsit habzik a szája, azonnal hívtam a mentőket” – emlékezett vissza Smith, gratulálva Doranskinak 4 hónapos kislánya biztonságos megérkezéséhez.