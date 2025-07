Átok ül a műsoron? – Szépségkirálynő halála rántotta pokolba a tévés randiműsort

Bár a First Dates című brit reality-műsor célja a romantika és a pártalálás, az elmúlt években egyre több szívszorító történet kapcsolódott a show szereplőihez – egyes rajongók már-már „átokról” beszélnek.

Valóban átok ül a műsoron?

A legmegdöbbentőbb veszteségek közül is kiemelkedik Judy Fitzgerald tragédiája. A 32 éves egykori Miss Bikini Ireland 2014-ben koronát nyert, New York-i kifutókon vonult, modellként és fitneszoktatóként dolgozott, sőt, a Covid-időszakban frontvonalbeli ápolóként is helyt állt. A szépségkirálynő 2022 márciusában tűnt fel a First Dates Ireland adásában, ahol láthatóan a nagy Ő-t kereste – de mindössze egy évvel később, 2023 májusában hirtelen meghalt. A halál oka sosem került nyilvánosságra.

Judy halála megrázta az ír közéletet: barátok, kollégák és ismerősök áradoztak róla mint „életteli, pozitív, inspiráló nőről”, aki missziójának tekintette, hogy másokat is segítsen a testi-lelki fejlődésben. Egykori versenytársai és a divatszakma is gyászolta, ahogyan az Instagramon és TikTokon is ezrek búcsúztak tőle. Judy nemcsak szépségével, de intelligenciájával és segítőkészségével is kivívta az emberek szeretetét – épp ezért különösen fájó, hogy ilyen fiatalon kellett búcsút vennie az élettől.

De nem ő volt az egyetlen. Néhány hónappal korábban Jordan Dunbar, a First Dates Ireland első évadának sztárja halt meg tragikus körülmények között. A 29 éves férfi egy mentális mélypont után próbált véget vetni életének, és bár kórházba szállították, öt nappal később elhunyt. Később kiderült, hogy korábban szexuális bántalmazás érte, és a trauma súlyosan rányomta a bélyegét lelkiállapotára.

Szintén a műsorhoz köthető a 2020-as brit First Dates szereplője, Rachael Leader személyes pokoljárása, akinek kétéves kislányát, Oriát az apja ölte meg egy előre kitervelt gyilkosság-öngyilkosság során. A férfi szándékosan hajtott a kislánnyal a kocsiban egy teherautó elé, miután levélben megírta: nem tudja elviselni, hogy volt párjának új társa van.

A legújabb szomorú fejlemény Paul Danan, a Hollyoaks színésze és egykori First Dates-szereplő-jelölt halála. A 46 éves férfi hosszú küzdelmet folytatott a drogfüggőséggel, és bár a visszatérésre készült, végül otthonában holtan találták – a halálát többféle szer együttes hatása okozta. Bár a First Dates-t sokan a brit televíziózás egyik legkedvesebb műsorának tartják, egyre több tragikus sors fűződik hozzá – mintha tényleg egyfajta „átok” ülne a szereplőkön. A szeretet keresése helyett néhányuk számára végül a veszteség és fájdalom jutott osztályrészül – írja a Daily Mail.