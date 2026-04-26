Születési dátumod felfedi valódi életutad – Szakértő segít megérteni a mesterszámok jelentését

Hallottál már a mesterszámokról? A numerológia szerint valamit tudnod kell, ha a te születési dátumod is tartalmaz egyet! Halász S. Alex asztrológus-numerológus segít tisztázni, mit is jelentenek pontosan ezek a számok, és hogyan hatnak a személyiségünkre.

Mesterszámok: ezt jelentik valójában a születési dátumodban.

Fotó: Anuta23 / Shutterstock

Mik azok a mesterszámok?

Mely számok tartoznak ide, és mit jelentenek?

Miért járnak több kihívással ezek az életutak?

Hogyan lehet „jól” megélni a mesterszám energiáját?

Milyen tévhitek élnek velük kapcsolatban?

A mesterszámok jelentése

Mit nevezünk mesterszámnak a numerológiában?

A numerológia egyik legizgalmasabb – és talán leggyakrabban félreértett – területe a mesterszámok kérdése.

„Mesterszámnak hívunk minden olyan Karakter és Sorsszámot, amelyekben egy adott számjegy duplázódva szerepel” – mondja Halász S. Alex asztrológus-numerológus.

Ezek a számok nem egyszerűbb, jobb vagy szerencsésebb életutat jelentenek, éppen ellenkezőleg: komplexebb feladatokat hordoznak magukban.

„Ezek általában speciálisabb életutakat takarnak, és maga az életfeladat az egyjegyűre redukált szám POZITÍV megélése lenne” – teszi hozzá a szakértő. De hogy ez mit is jelent pontosan? A szakértő elmagyarázza.

A mesterszámokkal járó nehézséget az adja, hogy a háttérben egy másik energia is működik:

„Az egyjegyű számban rejtetten ott fog működni egy másik szám duplázódott energiája, ami általában a negatív viselkedési mintákat erősíti fel” – teszi hozzá a numerológus.

Melyek a mesterszámok?

A numerológiában három mesterszámot különböztetünk meg:

11/2

22/4

33/6

Mindegyik mögött egy alapfeladat és egy azt nehezítő belső dinamika áll.

Így számolhatod ki, hogy van-e mesterszám a születési dátumod képletében: Add össze a születési dátumod számjegyeit, ahogy az alábbi példa is mutatja: 1987.04.13. = 1+9+8+7+0+4+1+3 = 33/6

11/2 mesterszám

„Alex elárulta, hogy a 11/2-es életút esetében az érzelmek, a család és a másokért való létezés kerül fókuszba.”

„A feladat az érzelmekkel való munka, a család, az otthon és mások szolgálata lenne” – mondja a szakértő. Ugyanakkor ezt gyakran akadályozza egy belső feszültség: