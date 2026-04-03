3 csillagjegy, akinek bőséget hoz a következő hónap

A Nap a Bika jegyébe lépett 2026. április 20-án, és május 20-ig ott is marad.

Három csillagjegy számára aranykorszak vette kezdetét: ők a Bika, a Szűz és a Bak jegyűek.

A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint különleges áldás, belső béke, anyagi, testi és szellemi fellendülés, újjászületés kezdődik számukra.

Aki hisz a spiritualitásban, most a tenyerét dörzsölheti izgatottságában. Az univerzum égi erőt küldött három csillagjegy szülöttének egy különleges időszak megnyitásával. A Nap a Bikába került, ami a horoszkóp szerint az érintettek életébe minden területen gyarapodást hozhat.

Horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre vár szerencse és bőség

Ha eddig sokat törted a fejed azon, hogyan leld meg a saját lelki békéd és találd meg mind anyagilag, mind párkapcsolati téren az egyensúlyt, akkor lehet, van neked egy jó hírünk. Április 20-án a Nap a Bika jegyébe lépett, és egészen május 20-ig ott is marad. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás asztrológiai előrejelzése szerint a következő egy hónap új minőséget teremt az életben. A kozmoszban nagy erők szabadultak fel, aminek három csillagjegy lesz a biztos nyertese. A győztes trió

a Bika,

a Szűz

és a Bak jegy

szülöttei.

Mi a Nap a Bikában jelentése?

Amikor a Nap a Bikába ér, az a földelés, a stabilitás és az élet élvezetének havát hozza el. A Nap előzőleg a Kos jegyében járt, ez szított tüzet és adott löketet, ezúttal azonban az energia kézzelfogható értékké válik. Illy Roland Tamás mágus szerint a világ most kicsit lelassul, ami az embereknek tökéletes alkalom arra, hogy megtanulják kiélvezni, amijük van.

– Ez az időszak a biztonságról, az értékekről, a testiségről és az anyagi stabilitásról szól. Most a feladat felmérni és érezni, mi az, ami valóban fontos, és kitartani mellette – árulta el a csodatevő, aki korábban égi jelet is fogott és különleges jövőt tárt az emberiség elé. Ezúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a fentebb említett jegyekre az anyagiak, a szexualitás, és az önismeret terén is mennyei élmények várnak.

A Bika számára újjászületés kezdődik

A Bikák visszatalálnak önmagukhoz.