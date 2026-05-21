Családja közölte a sokkoló hírt: kórházba került a NASCAR-sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 18:10
Az autóversenyzőnek a hétvégére tervezett programjait is le kellett mondania.

Kyle Busch-t, a NASCAR-sztárját kórházban ápolják, és „súlyos betegséggel” küzd - közölte a családja.

Kórházba került a NASCAR-sztárja

Kyle-t olyan súlyos betegség érte, amely kórházi kezelést tett szükségessé. Jelenleg kezelés alatt áll, és a hétvégén a Charlotte Motor Speedway-en tervezett programjain egyiken sem vesz részt. Kérjük a megértésüket és a magánéletünk tiszteletben tartását, amíg családunk megbirkózik ezzel a helyzettel

– olvasható a közleményükben.

Az nem ismert, hogy az autóversenyző pontosan milyen betegséggel küzd.

A 41 éves Busch a NASCAR történetének egyik legjobb pilótája: 63 Cup Series-futamot nyert (ezzel az első helyen áll az aktív pilóták között, összességében pedig a 9. helyen), 102 Xfinity Series-futamot (ami rekord) és 69 Craftsman Truck Series-győzelmet (szintén rekord) tudhat magáénak. Busch legutóbb május 15-én versenyzett egy Craftsman Truck Series futamon a Dover Motor Speedway-en - írja a TMZ.

 

