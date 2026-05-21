Emilia Clarke agyi aneurizmái után sem mondott le az anyaságról: komoly döntést hozott!

Emilia Clarke őszintén megnyílt élete egyik legnehezebb időszakáról. A Trónok harca sztárja elárulta, hogy 35 évesen lefagyasztatta a petesejtjeit, miután éveken át súlyos egészségügyi problémákkal és személyes tragédiákkal küzdött. A színésznő szerint volt idő, amikor úgy érezte, meg fog halni, most azonban boldog, végre maga mögött hagyta élete legsötétebb időszakát.

Emilia Clarke 35 éves korában egészségügyi problémái miatt lefagyasztotta petesejtjeit

Fotó: KGC-158 / Northfoto

Emila Clarke 35 évesen lefagyasztotta petesejtjeit

35 évesen lefagyasztotta petesejtjeit súlyos egészségügyi problémái miatt volt szükség erre

A Trónok harca sztárja így akarta biztosítani, hogy jövőben anya lehessen

Emilia Clarke lefagyasztotta a petesejtjeit

A 39 éves színésznő megdöbbentő vallomást tett a The Timesnak arról, hogy milyen döntésre kényszerült pár évvel ezelőtt. Emilia Clarke 35 éves korában lefagyasztatta a petesejtjeit. Állítása szerint ez egy tudatos, ugyanakkor érzelmileg rendkívül nehéz döntés volt, amelyet részben az egészségügyi problémái miatt hozott meg:

Vannak olyan általános életszakaszok, amiken átmegy az ember – például én 35 évesen fagyasztattam le a petesejtjeimet. Sok más nő is ebben a korban fagyasztja le őket.

A színésznő bevallotta, hogy szeretett volna egy biztosítékot arra, hogy a jövőben lehetősége legyen az anyaságra.

Emilia Clarke-nál a Trónok harca forgatási időszaka alatt, 2011-ben és 2013-ban diagnosztizáltak életveszélyes agyi aneurizmát

Fotó: KGC-03 / Northfoto

Emilia Clarke egészségügyi problémái miatt jutott erre a döntésre

Emilia Clarke nem hiába döntött így, súlyos egészségügyi problémái miatt kényszerült erre a döntésre. A Trónok harca Daenerys Targaryenje az elmúlt években két agyi aneurizmán és életveszélyes agyvérzésen esett át. Az első rosszullét 2011-ben történt, nem sokkal azután, hogy befejezte a Trónok harca első évadának forgatását. A színésznő egy londoni edzőteremben lett rosszul, ahol olyan erős fejfájás tört rá, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Az orvosok később megállapították, hogy agyi aneurizmája volt, amely sürgős műtétet igényelt. A másik két évvel később történt, amikor egy második aneurizma is megrepedt, amely újabb életveszélyes műtéthez vezetett. Emilia Clarke elmondása szerint a második beavatkozás különösen traumatikus volt, mivel az orvosoknak a koponyáján keresztül kellett operálniuk, hogy megmentsék az életét. Ezek után a színésznő szinte azonnal visszatért a forgatásokhoz és teljesen beletemetkezett a munkába.