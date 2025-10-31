Közeleg a halottak napja: ezek a furcsa hiedelmek és jóslatok kötődnek hozzá

A mindenszentek (november 1.) és a halottak napja (november 2.) szorosan összetartozó ünnep. A mindenszentek hivatalos egyházi, parancsolt ünnep, amelyet a 8. században III. Gergely pápa vezetett be. A pápa célja az volt, hogy necsak a vértanúkra, hanem minden szentre emlékezzenek, akik a kereszténység története során példát mutattak hitükben. A halottak napja ennek világi, emlékező folytatása.
Hazánkban a mindenszentekhez nemcsak vallási, hanem gazdasági és közösségi hagyományok is kapcsolódnak. Sok helyen ezen a napon fogadták fel a cselédeket és pásztorokat, vagy tartották a legényvásárt, amikor a gazdák megállapodtak a szolgálni készülő fiatalokkal.
Mindenszentek napján tilos volt bármilyen munkát végezni:
A hiedelem szerint aki dolgoztak, azok a halottak nyugalmát zavarták.
A néphit úgy tartotta, hogy a mindenszentek és halottak napja közötti éjszakán az elhunytak misét tartanak a templomban, majd a harangszó után elindulnak meglátogatni a szeretteiket. Ezért a házaknál egy plusz teríték került az asztalra, kenyér, só és víz, hogy megvendégeljék a hazalátogató lelkeket.
Ezen a napon a tehetősebbek ételt és alamizsnát osztottak a szegényeknek, abban a hitben, hogy ezzel az elhunytak lelki üdvösségét is segítik. A temetők kapujánál gyakran kenyeret vagy mézes kalácsot adtak a rászorulóknak.
A keresztény egyház az 1000-es évek eleje óta november 2-án, mindenszentek után emlékezik meg minden elhunytról. Magyarországon az idők során a halottak napja túlnőtt az egyházi kereteken, és ma már vallási hovatartozástól függetlenül a halottainkról való közös megemlékezés napja. Ilyenkor sokan rendbe teszik a szeretteik sírját, virágot visznek, mécsest gyújtanak.
A halottak napjához számos tiltás társult, amelyek célja a holtak nyugalmának megőrzése volt.
Egy régi hiedelem szerint halottak napján nem volt szabad sötétben hagyni az otthont, mert a hazatérő lelkeknek a fény mutatott utat. A családok ezért akkor is égve hagyták a gyertyákat, amikor kimentek a temetőbe, nehogy a szeretteik a sötétségben eltévedjenek.
A temetőkben minden elhunytért egy-egy gyertya ég, amelyről a néphit azt tartja, hogy meleget ad a fázó lelkeknek, vagy segíti őket visszatalálni a sírjukhoz. Az idegenben elhunytak emlékére régen máglyát is gyújtottak.
Régen úgy tartották, hogyha november első napjaiban sok eső esik, az azt jelzi, hogy a közeljövőben több halálesetet következik be. Úgy hitték továbbá, hogy annak sem lesz hosszú élete, aki virágot szed a temetőben, mert azt a halottaknak szánták. Hogy ezek a jóslatok valóban beteljesültek, illetve ma is beteljesülnek-e, azt senki sem tudja – az öregek szavát azonban akkoriban nem illett kétségbe vonni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.