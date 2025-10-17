Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Így készíthetsz pénzbevonzó mágikus jantrát a saját születési dátumodból

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 16:15
jantraszámmisztika
A jantra Indiában ősidők óta ismert szent mágikus négyzet vagy geometriai szimbólum, amely képes az energiákat koncentrálni és harmonizálni. Mutatjuk, hogyan készíthető el a saját mágikus jantra a pénz bevonzására!
Bors
A szerző cikkei

A számmisztika hívei tudják, hogy a saját születési dátumuk számai is tartalmazzák azt a rezgést, amellyel bevonzhatják a szerencsét és a bőséget – ha megfelelően használják fel azokat. Alább egy pénzbevonzó mágikus jantra elkészítésének lépéseit osztjuk meg, hogy magad mellé állíthasd a szerencsét.

Jantra mágikus négyzet
A jantra egy mágikus négyzet, közepén a szerencseszámoddal.
Fotó: Wikipédia-Közkincs-Daniel Conrad

Így készíthető el a személyes jantra

1.  Számítsd ki a személyes sorsszámodat

Írd le a születési dátumod és add össze az összes számjegyed. Az összeadást egészen addig folytasd, amíg egy számjegyű értéket nem kapsz. Ha az például 1986. 07. 12-én születtél, akkor a végső számod 7 lesz. Ez a személyes sorsszám, szerencseszám, amely a jantra kulcsa, a mágikus négyzet középpontjának energetikai magja.

2. Készítsd el a mágikus négyzetet

Rajzolj egy szabályos 3×3-as négyzetet egy papírra. A négyzet minden sora, oszlopa és átlója ugyanarra az összegre jön majd ki – ez a varázserővel bíró mágikus négyzet. Ehhez az egyik legősibb pénzvonzó mintát használjuk:

4     9      2
3     5      7
8     1      6

Ez a klasszikus „Lo Shu” négyzet, az ősi kínai bőségmátrix, amelyet az indiai hagyomány is átvett.

Így tedd személyessé a jantrádat

A középső számot, az 5- öst cseréld le a saját szerencseszámodra, példánk szerint a 7- esre. Így a mágikus négyzeted már a te személyes energetikai kódjaidra hangolódik.

Így aktiváld a jantrát

Írd a számokat a négyzetbe arany vagy zöld tollal egy vastagabb papírdarabkára. A papír túloldalára írd fel a következő mantrát: „OM SHREEM MAHALAKSHMIYEI NAMAHA”. Ez magyarul azt jelenti: „Üdvözlet Lakshminak, a jólét istennőjének”

Hajtsd össze a jantrát négyzet alakúra és hordd a pénztárcádban vagy tartsd a táskádban egy kis szütyőben. Néha vedd a tenyeredbe és képzeld el, ahogyan áramlik feléd a bőség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
