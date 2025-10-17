Így készíthetsz pénzbevonzó mágikus jantrát a saját születési dátumodból

A számmisztika hívei tudják, hogy a saját születési dátumuk számai is tartalmazzák azt a rezgést, amellyel bevonzhatják a szerencsét és a bőséget – ha megfelelően használják fel azokat. Alább egy pénzbevonzó mágikus jantra elkészítésének lépéseit osztjuk meg, hogy magad mellé állíthasd a szerencsét.

A jantra egy mágikus négyzet, közepén a szerencseszámoddal.

Fotó: Wikipédia-Közkincs-Daniel Conrad

Így készíthető el a személyes jantra

1. Számítsd ki a személyes sorsszámodat

Írd le a születési dátumod és add össze az összes számjegyed. Az összeadást egészen addig folytasd, amíg egy számjegyű értéket nem kapsz. Ha az például 1986. 07. 12-én születtél, akkor a végső számod 7 lesz. Ez a személyes sorsszám, szerencseszám, amely a jantra kulcsa, a mágikus négyzet középpontjának energetikai magja.

2. Készítsd el a mágikus négyzetet

Rajzolj egy szabályos 3×3-as négyzetet egy papírra. A négyzet minden sora, oszlopa és átlója ugyanarra az összegre jön majd ki – ez a varázserővel bíró mágikus négyzet. Ehhez az egyik legősibb pénzvonzó mintát használjuk:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Ez a klasszikus „Lo Shu” négyzet, az ősi kínai bőségmátrix, amelyet az indiai hagyomány is átvett.

Így tedd személyessé a jantrádat

A középső számot, az 5- öst cseréld le a saját szerencseszámodra, példánk szerint a 7- esre. Így a mágikus négyzeted már a te személyes energetikai kódjaidra hangolódik.

Így aktiváld a jantrát

Írd a számokat a négyzetbe arany vagy zöld tollal egy vastagabb papírdarabkára. A papír túloldalára írd fel a következő mantrát: „OM SHREEM MAHALAKSHMIYEI NAMAHA”. Ez magyarul azt jelenti: „Üdvözlet Lakshminak, a jólét istennőjének”

Hajtsd össze a jantrát négyzet alakúra és hordd a pénztárcádban vagy tartsd a táskádban egy kis szütyőben. Néha vedd a tenyeredbe és képzeld el, ahogyan áramlik feléd a bőség.

